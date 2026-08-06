Осумњичени за помагање у напада на Дабића иде на слободу: Николићу предложен кућни притвор

Аутор:Огњен Матавуљ
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Александар Николић, који је ухапшен због сумње да је помагао у тешком убиству Давора Дабића, биће пуштен да се брани са слободе, сазнаје АТВ.
Након испитивања осумњиченог Окружно јавно тужилаштво у Источном Сарајеву за Николића није тражило мјеру притвора, већ су предложене мјере забране у виду кућног притвора. Предложене мјере подразумијевају забрану напуштања боравишта, одузимање путне исправе, забрану путовање, обавезно јављање полицији...
”Приједлог за одређивање мјера забране достављен је судији за претходни поступак Окружног суда у Источном Сарајеву”, наводе у ОЈТ Источно Сарајево.
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Ухапшен Александар Николић: Осумњичен за помагање у покушају убиства Давора Дабића
Подсјетимо, Давор Дабић je 3. августа тешко рањен испред зграде у улици Симе Милутиновића Сарајлије у Источном Новом Сарајеву.
Нападач, који је носио качкет на глави, пришао је и према њему испалио осам хитаца из пиштоља са пригушивачем. Након тога је побјегао и полиција интезивно ради на његовом идентификовању. Дабић је погођен хицем у главу и пету и након указане помоћи у Болници ”Србија” превезен је у Клинички центар Универзитета у Сарајеву гдје је оперисан.
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Вече прије у Спасовданској улици у Источном Новом Сарајеву рањен је Коста Пандуревић. За покушај његовог убиства осумњичен је Ђорђе Ждрале, за којим се и даље трага.
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