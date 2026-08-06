Logo

Осумњичени за помагање у напада на Дабића иде на слободу: Николићу предложен кућни притвор

Аутор:

Огњен Матавуљ
06.08.2026 10:43

Коментари:

0
Најновија, ударна вијест
Фото: ATV

Александар Николић, који је ухапшен због сумње да је помагао у тешком убиству Давора Дабића, биће пуштен да се брани са слободе, сазнаје АТВ.

Након испитивања осумњиченог Окружно јавно тужилаштво у Источном Сарајеву за Николића није тражило мјеру притвора, већ су предложене мјере забране у виду кућног притвора. Предложене мјере подразумијевају забрану напуштања боравишта, одузимање путне исправе, забрану путовање, обавезно јављање полицији...

”Приједлог за одређивање мјера забране достављен је судији за претходни поступак Окружног суда у Источном Сарајеву”, наводе у ОЈТ Источно Сарајево.

Александар Николић

Хроника

Ухапшен Александар Николић: Осумњичен за помагање у покушају убиства Давора Дабића

Подсјетимо, Давор Дабић je 3. августа тешко рањен испред зграде у улици Симе Милутиновића Сарајлије у Источном Новом Сарајеву.

Нападач, који је носио качкет на глави, пришао је и према њему испалио осам хитаца из пиштоља са пригушивачем. Након тога је побјегао и полиција интезивно ради на његовом идентификовању. Дабић је погођен хицем у главу и пету и након указане помоћи у Болници ”Србија” превезен је у Клинички центар Универзитета у Сарајеву гдје је оперисан.

Источно Сарајево полиција пуцњава

Хроника

Нова пуцњава у Лукавици, рањен Давор Дабић

Вече прије у Спасовданској улици у Источном Новом Сарајеву рањен је Коста Пандуревић. За покушај његовог убиства осумњичен је Ђорђе Ждрале, за којим се и даље трага.

Обрачун Источно Сарајево

Република Српска

Републичко тужилаштво преузима случајеве пуцњаве из Источног Сарајева

Дарко Елез, Ђорђе Ждрале пуцњава Источно Сарајево

Хроника

Пуцњаве у Лукавици су посљедица сукоба Елеза и Ждрале, ево како је све почело

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Александар Николић

Давор Дабић

покушај убиства

Кућни притвор

Источно Сарајево

Коментари (0)

Прочитајте више

Светом архијерејском литургијом у Храму Христовог васкрсења у Пребиловцима код Чапљине данас се прослављају Свети пребиловачки и доњохерцеговачки мученици и обиљежава 85 година од злочина над српским народом у овом селу и доњој Херцеговини.

Градови и општине

Пребиловци симбол српског страдања: Служена литургија у Храму Христовог васкрсења

13 мин

0
ЦББиХ предала захтјев за СЕПА: Погледајте шта ово значи за грађане

БиХ

ЦББиХ предала захтјев за СЕПА: Погледајте шта ово значи за грађане

16 мин

0
Врућина мијења дејство лијекова: Ова група људи мора посебно пазити

Здравље

Врућина мијења дејство лијекова: Ова група људи мора посебно пазити

30 мин

0
Парастосом у Храму Светих апостола Петра и Павла у Новом Граду почело је обиљежавање 31 године од егзодуса Срба из бивше Републике Српске Крајине у хрватској злочиначкој акцији "Олуја".

Градови и општине

Обиљежавање 31 године од егзодуса и страдања Срба у злочиначкој акцији "Олуја"

11 мин

0

Више из рубрике

Радник суда БиХ присвојио 200.000 КМ одузетог новца

Хроника

Радник суда БиХ присвојио 200.000 КМ одузетог новца

19 ч

1
Пронађени новац на граници

Хроника

Држављанин БиХ покушао у Хрватску унијети хрпу пара па жестоко кажњен

21 ч

0
Ротација на полицијском аутомобилу.

Хроника

Ужас у Лакташима, пронађено угљенисано тијело жене

22 ч

0
Још један изгубљен живот на путу: Слетио са пута и погинуо

Хроника

Још један изгубљен живот на путу: Слетио са пута и погинуо

22 ч

0

  • Најновије

10

43

Осумњичени за помагање у напада на Дабића иде на слободу: Николићу предложен кућни притвор

10

39

Обиљежавање 31 године од егзодуса и страдања Срба у злочиначкој акцији "Олуја"

10

37

Пребиловци симбол српског страдања: Служена литургија у Храму Христовог васкрсења

10

34

ЦББиХ предала захтјев за СЕПА: Погледајте шта ово значи за грађане

10

20

Врућина мијења дејство лијекова: Ова група људи мора посебно пазити

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима