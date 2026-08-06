Обиљежавање 31 године од егзодуса и страдања Срба у злочиначкој акцији "Олуја"

Аутор:АТВ редакција
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У Новом Граду данас се обиљежава 31 година од егзодуса Срба из бивше Републике Српске Крајине, у злочиначкој акцији хрватске војске и полиције "Олуја".
Обиљежавање је почело парастосом у Храму Светих апостола Петра и Павла.
Након парастоса, уз магистрални пут од Храма Светих апостола Петра и Павла према граничном прелазу, биће прислужене свијеће, а са моста преко ког су у августу 1995. године прешле колоне избјеглих Срба, у ријеку Уну биће спуштен вијенац.
И у Сводни код Новог Града, гдје је хрватска авијација гађала избјегличку колону, код спомен-крста биће служен помен и положени вијенци.
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