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Неки враћени са границе: Једна грешка вас може коштати одмора

Аутор:

АТВ редакција
06.08.2026 10:03

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Неки враћени са границе: Једна грешка вас може коштати одмора

Хиљаде грађана Србије сваког дана пакују кофере и крећу у иностранство на свој годишњи одмор, али многи не знају да их на граници може сачекати непријатно изненађење.

Наиме, једна неплаћена саобраћајна казна или неријешен прекршајни поступак могу бити довољан разлог да путницима буде забрањен излазак из земље. Иако многи мисле да ситне казне "могу да сачекају", пракса показује другачије.

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Уколико се приликом пасошке контроле у систему појави податак о неизмиреној обавези или активној наредби за довођење, путник може бити издвојен и враћен са граничног прелаза.

Забиљежено најмање шест случајева враћања са границе

Према информацијама стручњака, у посљедњих десетак дана забиљежено је најмање шест случајева у којима су грађани Србије заустављени приликом покушаја изласка из земље. Међу њима су били путници из Београда, Новог Сада, Панчева, Ниша, Зајечара и других градова.

Шок на граничном прелазу

Један случај посебно је привукао пажњу. На граничном прелазу Прешево, мушкарац који је са дјевојком кренуо аутобусом на љетовање морао је да напусти возило и прекине путовање.

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Иако је аранжман био плаћен и све спремно за одмор, проблем је направила неплаћена прекршајна казна од свега 3.000 динара.

Како пише "Мондо", његова дјевојка наставила је путовање сама, док је он остао у Србији.

Како изгледа пасошка контрола и шта кажу стручњаци?

Стручњаци упозоравају све који планирају путовање да прије поласка обавезно провјере да ли имају дуговања или неријешене поступке.

"Чим ставе ваш пасош тамо гдје треба да га очитају и изађе им податак да нешто није у реду, неће вас пустити да пређете границу, издвојиће вас са стране", наводи се на Јутјуб каналу "Аутоинфо".

Водич за провјеру

Прва провјера може се обавити путем Регистра неплаћених новчаних казни. Поступак је једноставан:

Уноси се име, презиме и јединствени матични број грађана (ЈМБГ). Систем након тога приказује да ли постоје неизмирене обавезе.

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Поред тога, грађани могу провјерити и да ли се против њих води прекршајни поступак, као и да ли је издата наредба за довођење.

Шта урадити ако дуг постоји?

Уколико се утврди да постоји дуг или неријешен поступак, процедура налаже сљедеће кораке:

Јавити се надлежном суду. Измирити обавезу или дати тражену изјаву. Преузети потврду коју суд издаје. Потврда се просљеђује Министарству унутрашњих послова како би се препрека уклонила из евиденције.

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У супротном, непријатно изненађење може услиједити баш онда када су кофери већ спаковани, а путовање до мора почело.

Зато стручњаци апелују: неколико минута провјере прије поласка може спасити од губитка новца, времена и - пропалог љетовања.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Казна

Љетовање

путовање

годишњи одмор

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