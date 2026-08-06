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Петровић: Нема промјене цијене струје за грађане

Аутор:

АТВ редакција
06.08.2026 09:53

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Петровић: Нема промјене цијене струје за грађане
Фото: АТВ

Генерални директор “Електропривреде Републике Српске” Лука Петровић рекао је да је, упркос изузетно неповољној хидрологији, дуготрајном топлотном таласу и високој цијени електричне енергије на европском тржишту, обезбијеђено сигурно снабдијевање за домаће потрошаче.

Он је нагласио да је најважније да се цијена електричне енергије за грађане Републике Српске неће мијењати.

“Наш циљ остаје јасан – потпуна енергетска независност Републике Српске кроз развој домаћих производних капацитета и максимално кориштење наших природних потенцијала”, објавио је Петровић на друштвеној мрежи “Икс”.

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Тагови :

Лука Петровић

Електропривреда Републике Српске

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