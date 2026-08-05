Слиједи ли крах као 1987. године?

Аутор:АТВ редакција
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Познати амерички инвеститор Мајкл Бари (Michael Burry), који је свјетску славу стекао захваљујући тачној прогнози слома тржишта некретнина уочи финансијске кризе 2008. године, и даље остаје при својим песимистичним прогнозама, упркос томе што је индекс S&P 500 достигао нови рекордни ниво.
У објави на платформи Сабстак (Substack) упозорио је да би актуелни раст тржишта могао да се заврши наглим падом, сличним краху берзе из 1987. године.
„И даље вјерујем да је могуће да се налазимо близу великог тржишног врхунца, као и да је могућ пад попут оног из 1987. године. Међутим, чињеница да S&P 500 достиже нове рекорде вјероватно ће привући додатни капитал на тржиште“, написао је Бари.
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Индекс S&P 500 у уторак је порастао за 1,9 одсто и први пут од јуна завршио трговање на рекордном нивоу. Раст су подстакли бољи пословни резултати компанија од очекиваних, али и наставак пада цијена нафте због очекивања да ће Хормушки мореуз поново бити отворен за поморски саобраћај.
Истовремено, технолошки индекс Насдак композит (Nasdaq Composite) скочио је за 2,7 одсто, чиме је током прва два дана седмице остварио раст од готово пет одсто.
Бари је један од најгласнијих критичара актуелног процвата вјештачке интелигенције на Волстриту. Сматра да је огромна потражња за инфраструктуром намијењеном развоју вјештачке интелигенције подстакнута моделима финансирања који дугорочно можда неће бити одрживи.
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Према његовим ријечима, раст тржишта ствара зачарани круг у којем мања волатилност подстиче институционалне инвеститоре да додатно повећавају изложеност тржишту.
„Запамтите, раст тржишта уз пад волатилности приморава фондове који циљају одређени ниво ризика да повећавају финансијску полугу, а додатну полугу доносе и друге стратегије засноване на тржишном замаху“, навео је Бари.
Упркос снажном расту берзе, Бари је задржао своје опкладе на пад вриједности неколико великих компанија и сектора. Тако и даље држи кратке позиције на берзански фонд Ајшерс Семикондуктор ЕТФ (iShares Semiconductor ETF, SOXX), као и на акције компанија Мајкрон (Micron), Нвидија (Nvidia), Катерпилар (Caterpillar), Палантир (Palantir), Тесла (Tesla) и Аплајд Материјалс (Applied Materials).
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Инвеститор је поручио да и даље вјерује у своју дугорочну стратегију, али је нагласио да ће ограничити губитке уколико се тржиште одлучно окрене против његових процјена. Додао је да су све његове кратке позиције тренутно профитабилне, осим оне против Нвидије.
„Понављам, трговање кратким позицијама није за свакога. Ја морам да улажем на тај начин. Већина људи не би требало“, закључио је Бари.
(Телеграф)
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