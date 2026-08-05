Паф Дедију поново скраћен боравак у затвору: Ево када би могао на слободу

Аутор:АТВ редакција
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Поново је промијењен датум изласка из затвора Паф Дедија. Оснивачу издавачке куће „Бед бој рекордс“ датум пуштања на слободу мијењан је неколико пута, при чему је Федерални биро за затворе раније као датуме навео 15. април 2028, 25. април 2028. и 4. јун 2028. године.
У јуну је његов датум изласка помјерен на 23. фебруар 2028. године, а сада на 20. фебруар. Није дато објашњење зашто је датум пуштања више пута мијењан.
Извођач хита „Ласт Најт“ служи казну од 50 мјесеци затвора након што је прошлог љета осуђен по двије тачке оптужнице за превоз лица ради бављења проституцијом, послије федералног суђења у Њујорку. Поротници су га ослободили тежих оптужби, укључујући трговину људима у сврху сексуалне експлоатације и завјеру ради рекетирања.
Паф Деди учествује у програму лијечења од зависности од дроге у затвору „ФЦИ Форт Дикс“, док његов правни тим наставља да улаже жалбу на пресуду и казну, називајући је престрогом и тражећи ослобађајућу пресуду или поновно одмјеравање казне.
У јулу је репер, наводно, учествовао у физичком сукобу с другим затвореником, што је резултирало његовим премјештањем у самицу.
Тада је портал ТМЗ пренио да је туча почела када је други затвореник, чији идентитет није јавно објављен, вријеђао репера. Међутим, затворско особље је брзо интервенисало и раздвојило обојицу мушкараца, навео је овај медиј.
Паф Деди је, наводно, тражио да своју двоипогодишњу казну служи у затвору „ФЦИ Форт Дикс“ како би био ближе породици. Око 14 мјесеци које је провео у притворском центру „Метрополитан“ у Бруклину, након хапшења, урачунато му је у одслужену казну, пренио је раније Еј-Би-Си њуз.
„Како би се ријешили проблеми са злоупотребом дрога и максимално повећале посјете породице и рехабилитациони напори, тражимо од суда да снажно препоручи Бироу за затворе да Паф Деди буде смјештен у ФЦИ Форт Дикс“, написала је адвокатица Тени Герагос у поднеску суду у октобру 2025. године.
Учешће у Резиденцијалном програму за лијечење зависности од дрога (РДАП) може смањити казну затворенику до годину дана, према подацима Федералног бироа за затворе.
Такође, у уторак, 4. августа, судија у овом случају потписао је налог којим се федералним властима одобрава да преузму у посјед или располажу предметима заплијењеним у хотелу „Парк Хајат“, гдје је Шон Диди Комбс ухапшен у септембру 2024. године.
Према документима до којих је дошао часопис Пипл, на списку заплијењених предмета налази се 9.000 долара у готовини, као и више **ајпеда**, **ајфона**, лаптопова и хард-дискова.
(Курир)
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