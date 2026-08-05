Ана Врбашки и Марко Дињашки имали страшну несрећу, пријатељи учинили диван гест

Аутор:АТВ редакција
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Након тешке саобраћајне несреће у којој је пјевачица и умјетница састава "Алис ин ВондерБенд" Ана Врбашки задобила тешке повреде, њене колеге, музичари и пријатељи организовали су међународну акцију прикупљања новчане помоћи.
Ана се 11. јула налазила на задњем сједишту када је дошло до удеса, након чега се суочила са вишеструким тешким повредама и дуготрајним процесом медицинског лечења и интензивне рехабилитације. Због ове несреће, Ана и њен партнер Марко Дињашки били су принуђени да откажу све раније заказане наступе и радионице током љетне сезоне.
Поред енормних трошкова лијечења, рехабилитације, набавке медицинске опреме и путовања, пар се нашао и пред потпуним и изненадним губитком прихода, због чега је ситуација изузетно озбиљна.
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Како би им пружили финансијску сигурност и олакшали предстојеће мјесеце борбе, група музичара и блиских пријатеља покренула је хуманитарну кампању. Иницијативу је преузела музичарка Катрин Денер, која је објаснила разлоге за овакав вид организације.
"Заједно са још неколико музичара и пријатеља, покренула сам кампању прикупљања средстава како бисмо помогли Ани и Марку да покрију ове трошкове и пружили им бар мало финансијске сигурности током тешких мјесеци који следе. Будући да ПејПал у Србији не подржава опцију кампања за донације, одлучили смо да то учинимо преко мог налога написала је Катрин на свом инстаграм профилу", навели су.
Организатори истичу да су у сталном контакту са повријеђеном умјетницом и њеним партнером, те наглашавају колико им подршка јавности значи у овим тренуцима.
"У блиском сам контакту и са Аном Врбашки и са Марком Дињашким и знам колико им ова подршка значи. Дубоко их погађа и гане свака порука, свака донација и свака особа која подели Анину причу. Сазнање да нису сами даје им праву снагу", додаје.
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Сви људи добре воље, поштоваоци рада групе и публика који желе да помогну Анином опоравку могу то учинити уплатом новчаних средстава. Ако нисте у могућности да донирате, организатори апелују да подијелите причу и линкове са свима који познају Анин и Марков рад.
"Ако сте у могућности да допринесете, чак и најмањи износ ће помоћи. А уколико донирање није могуће, дијељење ове кампање са другима значило би подједнако много", закључује.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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