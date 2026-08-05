УКЦ Српске одао почаст радницима погинулим у одбрамбено-отаџбинском рату

Аутор:АТВ редакција
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Парастосом и полагањем вијенаца на Универзитетском клиничком центру Републике Српске (УКЦ) у Бањалуци данас је одата почаст петорици радника ове здравствене установе који су погинули у Одбрамбено-отаџбинском рату, а вршилац дужности директора УКЦ-а Никола Шобот поручио је да је обавеза чувати Српску и његовати сјећање на оне који су дали животе за њу.
Почаст погинулим радницима УКЦ-а Републике Српске Виду Мијатовићу, Ђоки Ошапу, Радовану Тодоровићу, Влади Лешчуку и Горану Кајкуту одали су руководство и запослени УКЦ-а, породице погинулих и несталих бораца и представници борачких организација.
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Њихова жртва, нагласио је Шобот, не смије да буде узалудна.
"Најмање што можемо да урадимо јесте да се окупимо и да их никада не заборавимо, јер су нам они омогућили да данас живимо у слободи. Ових пет јунака платило је најскупљу цијену. Поносан сам што сам дио установе која није заборавила ове људе. Ту смо за њихове породице", рекао је Шобот.
Предсједник Борачке организације града Бањалука Горан Рогић рекао је да свако окупљање у част погинулих бораца буди сјећање на њихова дјела и жртву.
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"Свако наше окупљање буди успомену на дјела ваших синова који су дали животе за слободу нашег народа. Ријечи утјехе не постоје, али ријечи колега о вашим најмилијима говоре да никада неће бити заборављени. Наши јунаци дали су животе за одбрану Српске. Хвала им", поручио је Рогић.
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