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Српска уложила преко 80 милиона КМ у образовање

Аутор:

АТВ редакција
05.08.2026 11:27

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Српска уложила преко 80 милиона КМ у образовање
Фото: АТВ

Влада Републике Српске је у току ове године уложила више од 80 милиона КМ у образовање.

Из Владе Републике Српске су на друштвеним мрежама објавили да готово све школе у локалним заједницама учествују у пројекту енергетске ефикасности.

У објави се наводи да су улагања реализована у Универзитет у Источном Сарајеву, Медицински факултет у Фочи, Музичку академију у Источном Сарајеву.

Настављено је инвестирање у Универзитет у Бањалуци, у адаптацију Академије умјетности и Центра за подршку студентима са инвалидитетом, истичу из Владе Републике Српске.

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Тагови :

Влада Републике Српске

Образовање

улагања

Република Српска

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