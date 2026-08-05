Српска уложила преко 80 милиона КМ у образовање

Аутор:АТВ редакција
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Влада Републике Српске је у току ове године уложила више од 80 милиона КМ у образовање.
Из Владе Републике Српске су на друштвеним мрежама објавили да готово све школе у локалним заједницама учествују у пројекту енергетске ефикасности.
У објави се наводи да су улагања реализована у Универзитет у Источном Сарајеву, Медицински факултет у Фочи, Музичку академију у Источном Сарајеву.
Настављено је инвестирање у Универзитет у Бањалуци, у адаптацију Академије умјетности и Центра за подршку студентима са инвалидитетом, истичу из Владе Републике Српске.
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