Обиљежавање 85 година од усташког злочина над Србима у Пребиловцима

Аутор:АТВ редакција
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У Пребиловцима код Чапљине данас и сутра биће обиљежено 85 година од усташког злочина над Србима.
Обиљежавање ће почет у Храму Христовог Васкрсења, гдје ће у 19.00 часова бити служено вечерње богослужење, најављено је из ресорног министарства.
Након тога биће одржан духовни програм и обраћање званичника.
Обиљежавању ће присуствовати министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић.
У четвртак ће у Храму Христовог Васкрсења бити служена Света архијерејска литургија, а након тога биће уприличена трпеза љубави.
Обиљежавање организује Одбор Владе Републике Српске за његовање традиције ослободилачких ратова.
Усташе су масакр у Пребиловцима починиле између 6. и 11. августа 1941, под командом Ивана Јовановића Црног. Већина је жива бачена у јаму Голубинку, док су остали убијани на лицу мјеста.
Једина особа која се спасла и жива изашла из школе у Пребиловцима била је Мара Булут.
Према њеним ријечима, усташе су вадиле бебе из колевки и разбијале дјечије главе о зид школе пред очима мајки.
Само у Пребиловцима убијено је 830 Срба, док из 57 породица нико није преживио погром.
Стана Арнаут била је учитељица у Основној школи "Краљ Милутин" у Пребиловцима и њена једина "кривица" била је што није жељела да се одвоји од својих ђака када су је усташе тог августа, 1941. године мучиле на столици, иживљавали се над њом и на крају је испред школе и убили.
Учитељица Стана је послије силовања и мучења, заклана, а ужасну смрт доживјели су и њени ученици.
На простору Херцеговине било је око 110 стратишта, од којих су већина биле крашке јаме попут Голубинке, Корићанке, Јагодњаче, Пандурице, Ржаног дола и многих других.
Злочин у Пребиловцима је у бившој Југославији прикриван, а 1961. године јаме у које су бацани Срби су забетониране.
Откопавање 13 јама на подручју доње Херцеговине почело је 1990. године, а кости више од 4.000 Срба 4. августа 1991. године су сахрањене у спомен-костурницу у Пребиловцима.
У јуну 1992. године током офанзиве "Чагаљ" припадници ХОС-а и ХВО-а минирали су спомен-костурницу.
Храм Васкрсења Христовог у Пребиловцима саграђен је и освештан 2015. године у знак сјећања на око 4.000 Срба доње Херцеговине које су усташе убиле у Другом свјетском рату, а Српска православна црква је исте године канонизовала те жртве.
Овај празник установљен је у календару на датум када су усташе 1941. године звјерски убиле више од 850 мјештана овог села, углавном жена и дјеце и бациле у јаму у Шурманцима надомак Међугорја.
По повратку Срба у Пребиловце послије 2000. године, остаци костију су сакупљени, а по изградњи Храма Васкрсења Христовог почивају у његовој крипти.
Храм у Пребиловцима саграђен је уз помоћ тадашњег предсједника Српске Милорада Додика и захваљујући донацијама Срба у дијаспори.
Јапански лист "Асахи Шимбун" сврстао је Пребиловце на четврто мјесто по страдању у 20. вијеку.
Размјере усташке бестијалности навеле су италијанског генерала Алесандра Лузана да пошаље детаљан Мусолинију извјештај о злочину над Пребиловчанима.
У писму је Лузано истакао да је учитељица Стана Арнаут силована пред њеним ђацима и да су чак и дјевојчице од осам година биле силоване. Лузано је био згрожен чињеницом и да је у злочину учествовао и један свештеник Римокатоличке цркве.
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