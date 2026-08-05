УКЦ Српске: Грађани, не насједајте на лажи на друштвеним мрежама

Аутор:АТВ редакција
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Универзитетски клинички центар Републике Српске позвао је грађане да не насједају на нетачне тврдње на друштвеним мрежама да у Клиници за дјечије болести недостаје постељина.
Како кажу из највеће здравствене установе у Српској, ове тврдње су потпуно неистините.
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"Клиника за дјечије болести Универзитетског клиничког центра Републике Српске располаже довољним количинама постељине и не спроводи нити је покренута било каква акција прикупљања донација ове врсте, нити има било какве потребе за истом. Набавка постељине у УКЦ Републике Српске се одвија континуирано у складу са потребама установе и на годишњем нивоу се обнавља набавка предметне робе. Посљедња испорука реализована је прошлог мјесеца док годишњи уговор о јавној набавци обухвата приближно 3.000 постељина чиме су обезбијеђене довољне количине за неометано функционисање свх организационих јединица наше установе", истиче се у саопштењу Клинике.
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Позвали су грађане да не насједају на непровјерене информације које се пласирају путем друштвених мрежа , те да се о свим питањима информишу искључиво путем званичних канала Универзитетског клиничког центра Републике Српске.
"Ширење дезинформација изазива непотребну забринутост јавности и наноси штету угледу наше установе. Због тога апелујемо на одговорно понашање сваког појединца и провјеру чињеница прије дијељења било каквог садржаја. Укључивање најмлађих пацијената и њихових потреба за пласирање неистинитих информација није ништа друго него злоупотреба дјеце и има за циљ поигравање са емоцијама јавности. Дјеца никада не смију бити средство политичких или било каквих других врста обрачуна и манипулација", додаје се у саопштењу.
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