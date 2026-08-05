Возачи, опрез: АМС Српске послао упозорење

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и Федерацији БиХ (ФБиХ) саобраћај се одвија редовно, а из Ауто-мото савеза Српске због изразитих врућина савјетују возачима да путовања планирају у раним јутарњим или касним поподневним часовима, праве честе паузе, конзумирају довољне количине течности, возе опрезно и поштују саобраћајне прописе.
На снази је измјена режима саобраћаја на дионици Подроманија-Сумбуловац ради изградње треће траке.
Због проширења јавне расвјете на ауто-путу Градишка-Бањалука, на дионици Маховљани-Гламочани, биће измјена режима саобраћаја радним данима и суботом од 7.00 до 17.00 часова.
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На магистралном путу Добро Поље-Миљевина саобраћај се за возила до 3,5 тоне одвија наизмјенично једном траком, док је за возила преко 3,5 тоне и даље обустављен и преусмјерава се на алтернативне правце.
У току је обнова магистралног пута, познатог као "брза цеста" Клашнице-Бањалука, гдје буде застоја због дугих колона возила.
Због изградње ауто-пута, измјењен је режим у одвијању саобраћаја на магистралном путу Црквина-Модрича.
Због радова на проширењу моста, измијењен је режим у одвијању саобраћаја на дионици магистралног пута Вршани-Бијељина један.
У току је реконструкција и доградња моста преко Мајевичког канала, на самом улазу у Бијељину из правца Брчког. Сва возила укупне масе до 3,5 тона усмјераваће се преко привремене обилазнице у непосредној близини градилишта, а возила укупне масе преко 3,5 тона преко регионалног пута који пролази кроз насеље Велика Обарска.
Због санације клизишта уз магистрални пут, дионица Добро Поље-Миљевина, биће измјена у одвијању саобраћаја.
Ради укључивања и искључивања механизације ангажоване на изградњи ауто-пута на коридору "Пет це" од моста Руданка до тунела Путниково брдо два, измијењен је режим саобраћаја на дионици магистралног пута Руданка-Добој.
У току је санација магистралног пута Рача-Бијељина, рејон Балатуна и Трњака. Одвијање саобраћаја биће успорено са привременим прекидима у трајању од 10 минута.
Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном траком. Брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час. На мосту је забрањен саобраћај за возила чија дозвољена маса прелази 30 тона.
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Ради минерских радова од 7.00 до 15.00 часова, по потреби, два до три пута мјесечно, у трајању од пет до 10 минута, биће обуставе саобраћаја на магистралном путу Лапишница-Љубогошта, мјесто Хан Дервента.
На каменолому Хан-Дервента, на дионици магистралног пута Лапишница-Љубогошта, у мјесту Хан Дервента, биће обуставе саобраћаја, у времену између 12.00 и 16.00 часова сваки дан или суботом, због бушачко-минерских радова.
На магистралном путу Горњи Јеловац-Приједор један, као и на регионалном путу Козарац-Водице, због клизишта саобраћај се одвија једном траком наизмјенично.
На магистралном путу Градишка-Козарска Дубица, на улазу у Орахову активирано је клизиште, а брзина кретања ограничена је на 20 километара на час.
На магистралном путу Приједор-Козарска Дубица, на дионици Приједор-Горњи Јеловац, због активираног клизишта саобраћај се одвија успорено, једном траком.
Због активираних клизишта, једном траком, у дужини од 50 метара, саобраћај се одвија на регионалном путу Прњавор-Укрина, у мјесту Вијачани.
На регионалном путу Карановац-Кнежево, у мјесту Љубачево, због клизишта, саобраћај се одвија једном траком у дужини од 40 метара. Од 09.00-15.00 часова биће повремене обуставе саобраћаја у трајању од 10 до 15 минута због санације клизишта и проширења коловозне траке.
Због активираног клизишта, обустављен је саобраћај за све категорије возила, на дионици регионалног пута С. Угљевик-Главичице, саобраћај се одвија алетрнативним правцима.
Због активираних клизишта, једном саобраћајном траком, наизмјеничним пропуштањем возила, саобраћај се одвија на регионалном путу Укрина-Горња Вијака.
На мосту краља Александра у општини Рудо забрањен је саобраћај за моторна возила укупне масе преко 10 тона, док се за путничка возила ограничава брзина кретања на 20 километара на час.
На дионици магистралног пута Брод на Дрини-Шћепан Поље забрањен је саобраћај за сва возила чија укупна маса прелази 12 тона и чија дужина прелази осам метара.
Због наставка изградње поддионице аутопута Немила-Врандук затворена је поддионица Голубиња-Немила, а саобраћај је преусмјерен на магистрални пут М-17.
Због санације коловоза, затворена је дионица аутопута Лашва-Какањ, у дужини од шест километара, а возила се усмјеравају двосмјерно, супротном страном ауто-пута.
На аутопуту А-1 дионици Сарајево запад-Лепеница због актуелних радова саобраћај је преусмјерен у претицајну траку.
Дуге су колоне возила и дужа су чекања на излазу из БиХ на граничним прелазима: Изачић, Велика Кладуша, Хум и Зупци. На осталим граничним прелазима задржавања, за сада, нису дужа од 30 минута.
До краја септембра у функцији је гранични прелаз Крстац на путу Гацко-Никшић.
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