Лото бројеви: Извучена комбинација у 62. колу

Аутор:АТВ редакција
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Лото резултати 62. кола, које је извучено 04.08.2026. године у организацији Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије, донијели су сљедећу комбинацију бројева: 17, 31, 21, 15, 7, 14, 38
У главном лото извлачењу чија вриједност награде је износила 2.300.000 КМ, извучени су бројеви: 17, 31, 21, 15, 7, 14, 38.
У овој игри није било добитника
У игри Лото плус, за седмицу у износу 5.800.000 КМ, извучени су бројеви: 1, 7, 20, 17, 11, 2, 4.
У овој игри није било добитника.
Џокер игра у 62. колу износила је 260.000 КМ, извучени су бројеви: 6, 4, 4, 7, 7, 1.
Ни у овој игри није било добитника.
Резултати извлачења Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије су објављени одмах након званичног телевизијског извлачења у програму АТВ-а.
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