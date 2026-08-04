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Лото бројеви: Извучена комбинација у 62. колу

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 20:12

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Лото / Лутрија
Фото: АТВ

Лото резултати 62. кола, које је извучено 04.08.2026. године у организацији Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије, донијели су сљедећу комбинацију бројева: 17, 31, 21, 15, 7, 14, 38

Лото 7/39 резултати, 62. коло

У главном лото извлачењу чија вриједност награде је износила 2.300.000 КМ, извучени су бројеви: 17, 31, 21, 15, 7, 14, 38.

У овој игри није било добитника

Лото плус резултати, 62. коло

У игри Лото плус, за седмицу у износу 5.800.000 КМ, извучени су бројеви: 1, 7, 20, 17, 11, 2, 4.

У овој игри није било добитника.

Џокер резултати, 62. коло

Џокер игра у 62. колу износила је 260.000 КМ, извучени су бројеви: 6, 4, 4, 7, 7, 1.

Ни у овој игри није било добитника.

Резултати извлачења Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије су објављени одмах након званичног телевизијског извлачења у програму АТВ-а.

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