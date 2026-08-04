Logo

Гужве на појединим граничним прелазима

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 18:20

Коментари:

0
Гранични прелаз Брод
Фото: AMSRS

На граничним прелазима Изачић, Велика Кладуша, Зупци, Делеуша и Хум појачана је фреквенција путничких возила на излазу из БиХ, саопштено је из Ауто-мото савеза /АМС/ Републике Српске.

Из АМС-а додају да на граничном прелазу Градишка-Горњи Варош нема гужви на улазној/излазној рампи, али су дуга задржавања на улазу у Хрватску.

На осталим граничним прелазима задржавања нису дужа од 30 минута, преноси Срна.

Из АМС наводе да је, с обзиром на сезону годишњих одмора, стање на граничним прелазима промјенљиво и да су гужве и дужа задржавања очекивана.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

гужве на граници

Гранични прелаз

АМСРС

Коментари (0)

Прочитајте више

Гашић поручио Хелезу: Дрина није граница српског народа, нити ће то икада бити

Србија

Гашић поручио Хелезу: Дрина није граница српског народа, нити ће то икада бити

2 ч

3
Превозници пристали на преговоре.

Друштво

Масовно враћање возача из БиХ са ЕУ граница на помолу

11 ч

0
Грчка колона аута Евзони

Свијет

Колапс на улазу у Грчку: Возачи заглавили у километарским колонама на 42 степена

1 д

0
Превозници протестују

Република Српска

У августу и септембру се очекује масовно враћање возача са граница ЕУ

3 д

0

Више из рубрике

Инвазивна врста угрожава Рамско језеро, риболовци позвани у акцију

Друштво

Инвазивна врста угрожава Рамско језеро, риболовци позвани у акцију

2 ч

0
Топлотна купола стиже над Балкан: Температура би могла достићи 43 степена

Друштво

Топлотна купола стиже над Балкан: Температура би могла достићи 43 степена

3 ч

1
Мушкарац у продавници сувенира

Друштво

Туристи сваке године насједају на исте преваре: Ево како да се заштитите

5 ч

0
Који су највреднији пасоши на свијету, а на ком је мјесту БиХ

Друштво

Који су највреднији пасоши на свијету, а на ком је мјесту БиХ

5 ч

1

  • Најновије

19

40

Три нова случаја шуге у Бањалуци

19

36

Ијачић: Пребиловци су симбол страдања, али и васкрсења и снаге српског народа

19

35

Драгочај пети дан вез воде

19

33

Преминуо ватрогасац ТВСЈ Бијељина Стефан Лазић

19

21

Обиљежене 34 године од напада на Војковиће, Грлицу и Крупац

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима