Гужве на појединим граничним прелазима

Аутор:АТВ редакција
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На граничним прелазима Изачић, Велика Кладуша, Зупци, Делеуша и Хум појачана је фреквенција путничких возила на излазу из БиХ, саопштено је из Ауто-мото савеза /АМС/ Републике Српске.
Из АМС-а додају да на граничном прелазу Градишка-Горњи Варош нема гужви на улазној/излазној рампи, али су дуга задржавања на улазу у Хрватску.
На осталим граничним прелазима задржавања нису дужа од 30 минута, преноси Срна.
Из АМС наводе да је, с обзиром на сезону годишњих одмора, стање на граничним прелазима промјенљиво и да су гужве и дужа задржавања очекивана.
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