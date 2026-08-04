Инвазивна врста угрожава Рамско језеро, риболовци позвани у акцију

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Спортско-риболовно туристичко друштво „Рамске воде“ упутило је јавни позив риболовцима, љубитељима природе и грађанима да се укључе у акцију сузбијања популације америчког патуљастог сомића, познатијег као цверглан, у Рамском језеру.
Из Друштва упозоравају да је ријеч о изразито агресивној и прождрљивој инвазивној врсти која озбиљно угрожава аутохтони рибљи фонд.
Цверглан уништава икру и млађ племенитих рибљих врста, а због недостатка природних непријатеља неконтролисано се шири свим дијеловима језера. Настави ли се његово размножавање, упозоравају риболовци, опстанак домаћих рибљих врста могао би бити озбиљно угрожен.
Из СРТД-а „Рамске воде“ истичу како сваки излазак на воду и сваки уловљени примјерак могу помоћи у смањењу бројности ове инвазивне врсте.
Риболовци се позивају да уловљене патуљасте сомиће, без обзира на њихову величину, не враћају у језеро.
Посебну позорност потребно је обратити на плитке дијелове језера, гдје се могу уочити густа, црна јата млађи која се крећу при површини. Из Друштва наводе како се њиховим уклањањем мрежама може спријечити даљње ширење великог броја јединки.
Уловљену рибу потребно је понијети са собом и збринути на еколошки прихватљив начин. Наводе и како се може користити као храна за перад.
„Ако не реагирамо заједнички, опстанак аутохтоних врста биће озбиљно угрожен“, поручили су из СРТД-а „Рамске воде“.
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