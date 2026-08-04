Хуманост надмашила сва очекивања: Freshwave акција даривања крви одјекнула широм БиХ

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Акција добровољног даривања крви, коју је Freshwave фестивал организовао у сарадњи са ЈЗУ Завод за трансфузијску медицину Републике Српске, успјешно је завршена у понедјељак, 3. августа, а резултат је премашио сва очекивања.
Током шест часова трајања акције, од 8 до 14 часова, крв је даровало готово 150 добровољних давалаца, који су својим хуманим чином дали допринос очувању драгоцјених залиха крви у периоду године када су оне посебно потребне.
Љетни мјесеци традиционално представљају изазован период за трансфузијске службе због повећане потрошње и мањег броја добровољних давалаца. Управо зато, организатори истичу да је одзив грађана показао колико заједништво и солидарност могу направити стварну разлику.
Посебну вриједност акцији даје чињеница да њен утицај није остао ограничен само на Бањалуку. Након објаве позива за добровољно даривање крви, организаторима су се јавили бројни грађани из других градова Босне и Херцеговине који су, инспирисани овом иницијативом, у својим локалним трансфузијским службама добровољно даровали крв желећи да буду дио исте хумане приче.
Како истичу организатори, управо овакве поруке потврђују да је циљ акције остварен.
"Жељели смо мотивисати људе да учине хумано дјело и показати да музика може бити покретач позитивних промјена у друштву. Када смо видјели фотографије и поруке људи из различитих градова БиХ који су због ове акције отишли да дарују крв, постало је јасно да смо заједно покренули нешто много веће од једне фестивалске активности", наводе организатори.
Као знак захвалности за њихов хумани чин, организатори Freshwave фестивала одлучили су да и свим грађанима који су крв даровали у другим градовима Босне и Херцеговине, а пријавили се организаторима и доставили потврду о добровољном даривању, уруче бесплатне улазнице за овогодишње издање фестивала.
Из Freshwave фестивала наглашавају да бесплатна улазница није била циљ нити награда за даровану крв, већ симбол захвалности људима који су одлучили помоћи онима којима је крв најпотребнија.
Организатори Freshwave фестивала се захваљују свим добровољним даваоцима крви, запосленима ЈЗУ Завод за трансфузијску медицину Републике Српске, као и свима који су својим примјером показали да хуманост не познаје границе ни градове.
Организатори су изразили наду да ће ова акција прерасти у традицију и да ће наредних година окупити још већи број добровољних давалаца, потврђујући да заједница своју највећу снагу показује управо онда када помаже онима којима је помоћ најпотребнија.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
15
38
15
36
15
35
15
23
15
10
Тренутно на програму