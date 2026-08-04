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Од раног јутра се гледа у небо: Ако данас загрми то је упозорење

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 09:02

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Грмљавина, невријеме
Фото: pexels/Marcus L.

Српска православна црква и њени вјерници данас обиљежавају Свету Марију Магдалину - Благу Марију, а једно од вјеровања на овај велики празник је да се од раног јутра гледа у небо.

То је зато што временске прилике имају велико значење.

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Многи су веровали да вријеме на овај празник није случајно, већ да наговјештава какви ће бити наредни мјесеци. Због тога се од раног јутра посматрало небо, вјетар, облаци и температура.

Ако је на Благу Марију дан сунчан, ведар и топао, вјеровало се да ће остатак љета бити стабилан, а јесен дуга и погодна за завршетак пољских радова. Такво вријеме сматрало се добрим знаком за род воћа, грожђа и каснијих усјева.

Уколико падне киша или се навуку тамни облаци, народ је говорио да ће година бити промјењива, са више кишних дана и тежим условима за пољопривреду.

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Грмљавина на овај дан тумачила се као упозорење да природа још није завршила своје љетне непогоде.

Посебно је распрострањено вјеровање да је вријеме на Благу Марију показатељ каква ће бити наредна година.

Због тога се говорило: "Каква Блага Марија, таква година".

Ова изрека није значила да ће сваки дан бити исти, већ да ће се општи ток времена и прилике у природи кретати у смјеру који наговијести овај празник, преноси "Информер".

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Тагови :

Блага Марија

народно вјеровање

вјеровање

невријеме

Вријеме

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