Може бити опасно по здравље: Горе метеоаларми

Аутор:АТВ редакција
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Пред Републиком Српском је неколико дана екстремних врућина, са температурама које ће локално достизати чак 42 степена.
Уз упаљене метеоаларме, стручњаци упозоравају да овакве временске прилике могу бити опасне по здравље. Зато ових дана важи важно правило. Избјегавајте сунце од 10 до 17 часова, уносите довољно течности и не чекајте да организам „упозори“ да му је превруће.
Република Српска
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Прогнозе кажу да Српску наредних дана очекује један од најинтензивнијих топлотних таласа овог љета. Због екстремно високих температура упаљени су аларми за цијелу територију.
Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода, од 4. до 6. августа дневне температуре ће се кретати између 36 и 42 степена, док ће и у вишим предјелима прелазити 30. Ни након тога неће бити значајнијег олакшања. Од 7. до 10. августа очекују се температуре од 32 до 39 степени, уз 27 степени у планинским крајевима.
Да озбиљније освјежење није на видику потврђује и метеоролог аматер Марко Чубрило, који наводи да би након краткотрајног пада температуре за викенд конкретније захлађење и обилније падавине могли стићи тек око половине августа.
Док се грађани надају киши, љекари већ биљеже случајеве повезане са високим температурама. У бањалучкој Служби хитне помоћи ових дана збринули су особе које су колабирале након боравка напољу у најтоплијем дијелу дана.
Специјалиста ургентне медицине др Даниела Кесић Мијић, гостујући на РТРС, поручила је да организам често шаље прве знакове упозорења, али их многи игноришу.
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"Када осјетимо да нам није добро, треба одмах потражити хлад, унијети довољно течности и расхладити тијело. Све то има ефекта само ако реагујемо на вријеме. Када дође до озбиљног прегријевања организма, могу се јавити помућење свијести", истиче она.
Посебно упозорава на сунчаницу и топлотни удар, који нису исто стање, али оба могу имати озбиљне посљедице. Топлотни удар настаје када тјелесна температура порасте на 40 и више степени, а организам више није у стању да се хлади. Тада кожа може постати сува, особа је дезоријентисана, тешко одговара на питања и неопходна је хитна медицинска помоћ.
У вријеме великих врућина, најугроженији су хронични болесници, старије особе, дјеца и труднице, али ни здрави људи нису поштеђени ако се излажу сунцу у најтоплијем дијелу дана. Порука је и да сунчаница може довести до озбиљног прегријевања организма, па чак и до пуцања крвних судова у глави и можданог удара. Посебну пажњу треба да обрате особе које имају проблема са крвним притиском. Пацијенти који користе терапију за повишен притисак не смију самостално мијењати лијекове, док они са ниским притиском евентуално прилагођавање терапије морају радити искључиво у договору са љекаром.
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Љекари савјетују и шта можемо да урадимо ако се нађемо поред особе за коју сумња да је доживјела топлотни удар. Ако је при свијести, треба јој дати мање количине воде, премјестити је у хлад, скинути вишак одјеће и расхлађивати тијело мокром тканином. Наиме, мокру тканину треба ставити испод пазуха и у предјелу врата, гдје пролази велика артерија. И наравно, позвати Хитну помоћ.
На опрез упозорава и бањалучка Цивилна заштита, која апелује на грађане да избјегавају боравак на сунцу између 10 и 17 часова, када је УВ зрачење најјаче. Савјетују редован унос воде, лагану одјећу од природних материјала и расхлађивање простора у којем се борави, посебно током ноћи када је могуће провјетрити дом. Не остављати дјецу и животиње у паркираном возилу, а особе које раде на отвореном требају се чешће одмарати, склонити у хлад и пити доста воде. Носити лагану, широку и свијетлу одјећу од природних материјала. Ако већ морамо да радимо напољу, нека то буде рано ујутро или послије 17 часова.
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Додатна опасност ових дана пријети и из природе. Високе температуре и суша значајно повећавају ризик од пожара, због чега је упућен апел да се не пали ватра на отвореном и да се свако одговорно понаша како би се спријечиле несреће.
Метеоролози поручују да ће пред нама бити неколико изузетно тешких дана. Зато је важно да се заштитимо на вријеме, пијемо доста воде, избјегавамо сунце колико можемо.
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