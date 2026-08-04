Тијело мајке држао у замрзивачу три године након смрти: Разлог је све шокирао

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Британац Кристофер Филипс, који је од 2008. године био главни старатељ своје мајке Силвије, осуђен је на двије године и четири мјесеца затвора након што је готово три године држао њено тијело у замрзивачу.
Он је за то вријеме примио више од 78.000 фунти њене пензије и других давања.
Република Српска
Српска памти бол неутјешних породица: 31 година од злочина над Србима у Олуји
Шездесетогодишњи Филипс тијело своје мајке (89), пензионисане секретарице, чувао је у великом замрзивачу у дневној соби породичне куће у приморском мјесту Порткол у Јужном Велсу.
Замрзивач је купио само два дана након њене смрти, а на њега је редовно остављао цвијеће. Како је речено на суду, наставио је да разговара са мајком као да је жива, причајући јој о телевизијским серијама и тркама коња.
Када су полицајци дошли да провјере гдје се налази његова мајка, Филипс им је рекао да је отпутовала у Лондон. Међутим, полиција је пронашла њено тијело након што је примјетила цвијеће на замрзивачу.
На суду је речено да је Филипс, некадашњи директор компаније, користио мајчин банковни рачун, подизао њену уштеђевину и примао њена социјална давања.
Хроника
Огласила се полиција о пуцњави у којој је рањен Давор Дабић
Судија Трејси Лојд-Кларк осудила га је на двије године и четири мјесеца затвора.
Обраћајући му се током изрицања пресуде рекла је:
"Наставили сте да подижете њене лијекове и доводили у заблуду медицинске раднике о томе гдје се налази, више пута говорећи да не жели да долази на прегледе нити да обавља медицинске тестове."
"Пензија и социјална давања ваше мајке наставила су да се уплаћују на њен банковни рачун, којем сте имали приступ."
Адвокат одбране Рут Смит рекла је да је Филипс био "изузетно близак" са својом мајком. Њих двоје живјели су заједно 50 година, а од 2008. године он је био њен главни неговатељ.
Према њеним ријечима, Филипс је полицији рекао:
"Једноставно нисам могао да је пустим."
Бања Лука
Пожар изнад бањалучког села Барловци: Ватра захватила шуму, мјештани у страху
Додала је да је наставио да разговара са њом као да је и даље жива.
"Описао је како је сједио поред ње и разговарао о телевизијским програмима, серији Цоронатион Стреет и тркама коња, баш као што су одувијек радили."
"У тренутку мајчине смрти господин Филипс био је посебно рањива особа са озбиљним проблемима у менталном здрављу", рекла је његова бранитељка.
Суд је чуо да је Филипс неколико мјесеци прије мајчине смрти у марту 2023. године напустио посао како би се у потпуности посветио бризи о њој.
Случај је откривен након што су љекари пријавили да се Силвија дуго није јављала, због чега је полиција у фебруару ове године дошла у кућу ради провјере њеног стања.
Филипс је тада тврдио да се његова мајка налази у Лондону код рођака, али није могао да каже код којих нити гдје они живе.
Полиција је тијело пронашла прекривено прекривачем са леопард шаром, а поред њега су били руже и рођенданска честитка са натписом: "За маму, од Кристофера и Тине", при чему је Тина био породични пас.
Свијет
Први смртни случајеви у великој епидемији паразита у Америци: Двије особе преминуле
Филипс је признао кривицу за спречавање достојанствене и законите сахране, као и за двије тачке оптужнице за превару.
Током готово три године примио је укупно 78.190,92 фунти (око 91.000 евра) кроз државну пензију, додатке уз пензију, накнаде за његу, помоћ за гријање, једнократне исплате због раста трошкова живота и стамбене накнаде, које би биле обустављене да је смрт његове мајке пријављена.
Главна истражитељка случаја, инспекторка Клер Ламертон, изјавила је:
"Ово је изузетно тужан случај у којем је Филипс прикрио смрт сопствене мајке и током дужег периода остваривао финансијску корист."
"Моје мисли су уз Силвијине најближе у овом тешком тренутку и надам се да су пронашли мир након што су коначно могли да је достојанствено сахране."
(Курир.рс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
12 ч0
Свијет
13 ч0
Свијет
14 ч0
Свијет
14 ч0
Најновије
11
21
11
14
11
13
11
09
11
06
Тренутно на програму