У Шпанији више од 2.000 смртних случајева повезаних са врућином

Аутор:АТВ редакција
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Више од 2.000 смртних случајева повезаних са врућином регистровано је у Шпанији у јулу, што је готово двоструко више него у истом периоду прошле године, објавила је новинска агенција Европа Прес, позивајући се на статистичке податке.
Према Систему за праћење морталитета /МоМо/, у јулу је забиљежено 2.026 смртних случајева повезаних са врућином, што је повећање од 91 одсто у односу на 1.060 колико је регистровано истог мјесеца 2025. године.
Ово је други највећи број смртних случајева за јул откако је систем почео да ради 2015. године.
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Само у јулу 2022. године, када је 2.217 људи умрло због врућине, забиљежен је већи број смртних исхода.
Крајем јула, шпанска метеоролошка агенција саопштила је да се држава суочила са четвртим топлотним таласом овог љета, који је погодио готово све регионе осим Астурије, Мурсије и Балеарских острва.
(Срна)
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