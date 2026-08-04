Микроскопски паразит изазвао епидемију, има и мртвих

Аутор:АТВ редакција
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Здравствене власти америчке савезне државе Мичиген потврдиле су два смртна случаја повезана са актуелном епидемијом циклоспоријазе, што су прве пријављене жртве ове болести у Сједињеним Државама ове године.
У Мичигену су до 30. јула евидентирана 11.234 случаја заразе, док су најмање 193 особе хоспитализоване, саопштило је државно Министарство здравља и социјалних служби.
Преминули пацијенти имали су озбиљна хронична обољења која су, према медицинској документацији, могла бити погоршана циклоспоријазом и дехидрацијом, али детаљи о њиховом идентитету нису објављени.
Циклоспоријаза је цријевна болест коју изазива микроскопски паразит Cyclospora cayetanensis, а најчешће се преноси конзумирањем контаминиране хране или воде.
Симптоми се обично јављају приближно седам дана након заразе и укључују дуготрајну воденасту дијареју, умор, губитак апетита и тјелесне масе, грчеве, надутост и мучнину, док нелијечена болест може трајати седмицама и изазвати опасну дехидрацију.
Амерички Центри за контролу и превенцију болести (ЦДЦ) истражују епидемију повезану са ајсберг салатом, у којој је у девет држава лабораторијски потврђено најмање 1.947 случајева и 98 хоспитализација, док се истовремено испитују и друге епидемије које нису повезане с тим производом.
Компанија "Taylor Фармс де Mexico" повукла је 17. јула сву ајсберг салату поријеклом из централног Мексика, укључујући одређене производе бренда "Маркетсиде" продаване у "Walmartu", а спорни производи дистрибуирани су у најмање 27 америчких држава.
ЦДЦ савјетује потрошачима да повучену салату не једу, већ да је баце или врате продавцу, те да се особе са симптомима обрате љекару и посебно затраже тестирање на паразита, јер га уобичајени прегледи столице не откривају увијек, наводи трт.
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