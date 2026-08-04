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Вучић: Важно да помогнемо свакој општини гдје живи наш народ

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 08:59

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Предсједник Србије Александар Вучић у обраћању присутнима током посјете погону "Јумка" у Дрвару.
Фото: Срна

Предсједник Србије Александар Вучић изјавио је у Чипуљићу да је опредјељење Србије да доприноси регионалном миру и да чува мир и истакао да је важно да Србија помаже свакој општини у којој живе Срби.

- Оно што сам неколико пута нагласио и апсолутно сам увјерен у то, то је да мир ради за Србе. Раније је вријеме радило за неке друге, данас вријеме ради за нас - брже се развијамо од осталих, брже напредујемо од осталих, брже и боље напредује наша економија. То повећава нашу снагу, то повећава наше компаративне предности и то је оно на чему морамо да инсистирамо. Мир је циљ број један - рекао је Вучић за РТС у Чипуљићу, гдје је у обновљеној породичној кући у понедељак угостио комшије, а претходно и предсједника СНСД-а Милорада Додика, предсједника Демократске народне партије (ДНП) Црне Горе Милана Кнежевића и потпредседника ДНП Милуна Зоговића.

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Вучић је нагласио да је важно да се помогне свакој општини у Републици Српској, тамо гдје Срби живе и општинама као што су Дрвар, Грахово, Гламоч и Петровац.

- Да виде присуство Србије, да разумију да припадамо истом народу, без обзира што нас дијеле државне границе. И да инсистирамо на националном јединству, на народном јединству, да чувамо свој српски језик, своје ћириличко писмо - навео је Вучић.

Додао је да ситуација није ружичаста и да у Федерацији БиХ Срби живе много теже, прије свега економски.

- Страсти су још увијек високе и изражене и 31 годину послије ратног сукоба и то је захваљујући свима онима који кроз причу искључиво о себи као жртви и сопственом народу потенцирају кривицу другог, обично српског народа - рекао је Вучић.

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Вучић од недјеље борави у посјети Републици Српској и српским општинама у ФБиХ, а вечерас ће у Мркоњић Граду присуствовати обиљежавању Дана сјећања на све страдале и прогнане у хрватској оружаној акцији "Олуја".

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Тагови :

Александар Вучић

Олуја

Чипуљић

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