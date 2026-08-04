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Удес на ауто-путу у БиХ, саобраћај потпуно обустављен

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 08:33

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Аутомобил полиције ФБиХ
Фото: АТВ БЛ

Саобраћајна несрећа се догодила у уторак, 4. августа, на ауто-путу А-1 у тунелу Херцеговина на дионици од Међугорја према Почитељу, јавља "БИХАМК".

Додали су да је саобраћај у потпуности обустављен.

Портал "Радиосарајево.ба" је контактирао Оперативни центар Министарства унутрашњих послова Херцеговачко-неретванског кантона, али њима ништа није пријављено.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

удес

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