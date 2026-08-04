Удес на ауто-путу у БиХ, саобраћај потпуно обустављен

Аутор:АТВ редакција
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Саобраћајна несрећа се догодила у уторак, 4. августа, на ауто-путу А-1 у тунелу Херцеговина на дионици од Међугорја према Почитељу, јавља "БИХАМК".
Додали су да је саобраћај у потпуности обустављен.
Портал "Радиосарајево.ба" је контактирао Оперативни центар Министарства унутрашњих послова Херцеговачко-неретванског кантона, али њима ништа није пријављено.
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