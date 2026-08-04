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Младић (20) у критичном стању након експлозије у кући

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 09:24

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Фото: Pixabay

У експлозији која се у понедељак догодила у породичној кући на подручју општине Босиљево тешко је повријеђен двадесетогодишњи младић, чије су повреде опасне по живот, саопштила је карловачка полиција.

Несрећа се догодила нешто прије 18 часова у дневној соби дрвене куће. Прелиминарни резултати увиђаја указују да је до детонације дошло док је младић руковао експлозивном направом, за коју се сумња да је била импровизована или војног поријекла, пише портал Индеx.хр.

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У тренутку експлозије у кући су се налазили отац и његова два сина. Према незваничним информацијама, млађи син је активирао направу, а досадашња сазнања говоре да није било сукоба нити намјере да се изазове инцидент, већ да је ријеч о несрећном случају изазваном непажљивим руковањем експлозивом.

Осим двадесетогодишњака, повријеђена су још двојица мушкараца. Шездесетдвогодишњак је задобио тешке тјелесне повреде, док је двадесетдвогодишњи младић лакше повријеђен.

Најтеже повријеђени младић хитно је хеликоптером транспортован у болницу у Загребу, док су преостала двојица збринута у болници у Карловцу.

Детонација је причинила велику материјалну штету на кући. Сила експлозије пробила је два зида објекта, уништила дио ентеријера и оштетила возила паркирана у близини, на којима су попуцала ветробранска стакла.

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На лицу мјеста интервенисали су припадници Регионалне противексплозијске јединице из Загреба. Полиција наставља увиђај и криминалистичку истрагу како би утврдила поријекло експлозивне направе и све околности које су довеле до ове несреће.

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Тагови :

Хрватска

Експлозија

повријеђен младић

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