Рено потпуно разнесен, нови тежак судар у БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Нови тежак судар догодио се јутрос у мјесту Средње код Илијаша, јављају возачи у групама за размјену информација о стању на путевима.
Како се може видјети на подијељеним фотографијама, аутомобил рено меган је дословно разнесен.
Цијели пред крај аутомобила је од силине удара откинут, а дијелови се налазе свуд по путу.
Хроника
Удес на ауто-путу у БиХ, саобраћај потпуно обустављен
За сада нема информација да ли је неко повријеђен у овом удесу, а саобраћај је отежан па се возачи моле за стрпљење.
Такође, не знају се ни тачне околности под којима је до несреће дошло.
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