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Рено потпуно разнесен, нови тежак судар у БиХ

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 08:39

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Удес у мјесту Средње
Фото: Вибер

Нови тежак судар догодио се јутрос у мјесту Средње код Илијаша, јављају возачи у групама за размјену информација о стању на путевима.

Како се може видјети на подијељеним фотографијама, аутомобил рено меган је дословно разнесен.

Цијели пред крај аутомобила је од силине удара откинут, а дијелови се налазе свуд по путу.

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За сада нема информација да ли је неко повријеђен у овом удесу, а саобраћај је отежан па се возачи моле за стрпљење.

Такође, не знају се ни тачне околности под којима је до несреће дошло.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

удес

Средње

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