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У ријеци Сави пронађено тијело: Полиција на терену

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 09:38

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Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

У ријеци Сави, на подручју загребачког насеља Кајзерица, у близини Јадранског моста, у понедјељак увече је пронађено тијело за сада непознате особе.

Према информацијама које је објавио 24сата, тијело је пронађено у плићаку и било је крваво.

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Полиција је након пријаве изашла на лице мјеста, обавила увиђај и покренула све неопходне процедуре како би се утврдио идентитет преминуле особе, као и тачан узрок смрти.

Више информација очекује се након завршетка увиђаја и званичног саопштења полиције, када ће бити познати и детаљи околности под којима је тијело доспјело у ријеку.

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Тагови :

Ријека Сава

Загреб

пронађено тијело

Полиција

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