У ријеци Сави пронађено тијело: Полиција на терену

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У ријеци Сави, на подручју загребачког насеља Кајзерица, у близини Јадранског моста, у понедјељак увече је пронађено тијело за сада непознате особе.
Према информацијама које је објавио 24сата, тијело је пронађено у плићаку и било је крваво.
Хроника
Детаљи пожара у Сарајеву: Повријеђена три полицајца
Полиција је након пријаве изашла на лице мјеста, обавила увиђај и покренула све неопходне процедуре како би се утврдио идентитет преминуле особе, као и тачан узрок смрти.
Више информација очекује се након завршетка увиђаја и званичног саопштења полиције, када ће бити познати и детаљи околности под којима је тијело доспјело у ријеку.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
1 ч0
Регион
2 ч0
Регион
3 ч0
Регион
13 ч0
Најновије
11
14
11
13
11
09
11
06
11
03
Тренутно на програму