Logo

Јака експлозија одјекнула у кући: Младић активирао експлозивну направу

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 21:31

Коментари:

0
Ротација на полицијском аутомобилу.
Фото: АТВ

Три мушкараца повређена су данас поподне након експлозије у кући у општини Босиљево у Хрватској, саопштила је полиција.

Према до сада прикупљеним информацијама, око 17:45 часова, двадесетогодишњи мушкарац је активирао за сада непознату експлозивну направу у кући.

Тежина повреда непозната

Он и још двојица мушкараца су повријеђени у експлозији. Сва тројица су превезена у медицинске установе, али тежина њихових повреда још није позната.

Полиција ће извршити увиђај на лицу мјеста, а затим и кривичну истрагу како би се утврдиле околности експлозије и о каквој се врсти направе радило.

(индекс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хрватска

Експлозија

Загреб

Босиљево

Коментари (0)

Прочитајте више

Москва, Русија

Свијет

Градоначелник Москве: Експлозија у ресторану је терористички напад

1 д

0
Пас изазвао пожар у стану: Пламен се брзо проширио, ево како је кућни љубимац реаговао

Занимљивости

Пас изазвао пожар у стану: Пламен се брзо проширио, ево како је кућни љубимац реаговао

4 д

0
Срушила се зграда у Италији, људи заробљени испод рушевина.

Свијет

Бука, па бијели дим: Зграда се срушила у секунди, људи заробљени испод рушевина

4 д

0
НЛО пао у Пољској и изазвао снажну експлозију

Свијет

НЛО пао у Пољској и изазвао снажну експлозију

4 д

0

Више из рубрике

Велики пожар у Задру

Регион

Велики пожар у Задру

6 ч

0
Дјевојчица се радосно игра у морским таласима током ведрог љетног дана.

Регион

Мушкарац (65) снимао дјецу на хрватској плажи: Имао наочаре са камером

8 ч

0
trudnica trudnoća majka porodilja

Регион

Жена након царског реза завршила у инвалидским колицима

9 ч

0
полиција Хрватска

Регион

Нови детаљи смрти оца и дјеце: Мајка се недавно одселила, било договорено старатељство

10 ч

0

  • Најновије

22

25

Нема потврде за нову пуцњаву на Врацама

22

13

НАСА позива Роскосмос на лансирање мисије "Кру 13"

22

04

Шах на руском двору: Како је играње шаха помагало руским царевима да владају

21

40

Уредник са Харварда: Укинути одлуке високих представника, Трамп ће у виду Додика добити пријатеља

21

32

Будимир: "Олуја" највеће етничко чишћење Срба

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима