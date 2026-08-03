Јака експлозија одјекнула у кући: Младић активирао експлозивну направу

Аутор:АТВ редакција
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Три мушкараца повређена су данас поподне након експлозије у кући у општини Босиљево у Хрватској, саопштила је полиција.
Према до сада прикупљеним информацијама, око 17:45 часова, двадесетогодишњи мушкарац је активирао за сада непознату експлозивну направу у кући.
Тежина повреда непозната
Он и још двојица мушкараца су повријеђени у експлозији. Сва тројица су превезена у медицинске установе, али тежина њихових повреда још није позната.
Полиција ће извршити увиђај на лицу мјеста, а затим и кривичну истрагу како би се утврдиле околности експлозије и о каквој се врсти направе радило.
(индекс)
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