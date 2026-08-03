Жена након царског реза завршила у инвалидским колицима

Аутор:АТВ редакција
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Станка М. (19) из села Баница код Струмице завршила је у инвалидским колицима након што је, прије око мјесец дана, порођена царским резом у болници у Штипу.
Њен свекар Велибран С. наводи да је снаја остала непокретна након што је царским резом родила друго дијете. Након што је случај привукао велику пажњу јавности, наређена је хитна инспекција у свим болницама гдје се С. М. лијечила.
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Велибран је за "Слободен печат" рекао да су му љекари чак рекли да ће Станка "остати трајно парализована".
"Откако се породила у болници у Штипу царским резом, једноставно више није могла да хода. Тражим да се њен случај хитно преиспита, јер не прихватамо да нико не одговара за то што нам говоре да ће 19-годишња жена зауијвек остати у инвалидским колицима", рекао је свекар за македонске медије.
За сада нису познате околности под којима је дошло до парализе младе жене, а директор болнице у Струмици Гоце Христов рекао је за "Слободен печат" да је пацијенткиња имала "компликацију након трећег царског реза и да је током протеклог мјесеца обавила око 27 прегледа у различитим болницама" - на Клиници за неурологију у Клиничком центру "Мајка Тереза", на хирургији, урологији и другим одјељењима.
С друге стране, њен свекар тврди да је имала само два царска реза и двоје дјеце.
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Директор Христов је рекао да је млада жена била хоспитализована на Клиници за неурологију у Скопљу, у Клиничком центру "Мајка Тереза", од 4. до 19. јула, а затим поново од 20. до 27. јула.
Наводи да јој је урађен велики број прегледа на Гинеколошко-акушерској клиници, Ендокринологији, Микробиологији и Трансфузиологији, те да је добила упут и за колоноскопију. Такође јој је, наводи, замијењен и катетер.
На питање како је дошло до овако тешке компликације након царског реза, директор струмичке болнице није желио да коментарише.
"Прије мјесец дана у Штипу јој је урађен трећи царски рез. Не желим да улазим у разлоге, али након порођаја добила је параплегију. Не може да хода. У документацији са посљедњег царског реза није наведено која је врста анестезије примјењена. Након порођаја изгубила је способност кретања", рекао је он.
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Данас се огласило и Министарство здравља и саопштило да Државни санитарни и здравствени инспекторат, по налогу министра Саша Клековског, спроводи ванредни инспекцијски надзор у Општој болници Струмица, Клиничкој болници Штип и Универзитетској клиници за неурологију у Скопљу, гдје је лијечена 19-годишња пацијенткиња.
Из Министарства су саопштили да ће у наредним данима бити прикупљена комплетна медицинска документација из све три здравствене установе, након чега ће бити израђени закључци стручног надзора и, уколико се утврде пропусти, биће предузете одговарајуће мјере.
У саопштењу се наглашава да ће бити заштићени достојанство, приватност, као и лични и медицински подаци пацијенткиње, а јавност се позива да се уздржи од спекулација и преурањених закључака док поступци трају. Апел је упућен и медијима и јавности да поштују достојанство здравствених радника, чија евентуална одговорност, како наводе, може бити утврђена искључиво након завршетка стручног надзора.
Министарство је најавило да ће по завршетку надзора транспарентно обавијестити јавност о утврђеним чињеницама и даљим корацима.
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У међувремену, директор Клиничке болнице Штип, Владко Захаријев, саопштио је да је пацијенткиња након царског реза отпуштена у добром општем стању, а да се касније јавила због слабости доњих екстремитета.
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