Туча на бензинској пумпи, мушкарац завршио на УКЦ Републике Српске

Аутор:АТВ редакција
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Градишка полиција ухапсила је Ђ.К. из тог града због сумње да је на бензинској пумпи напао суграђанина и нанио му тешке повреде.
Како сазнајемо сукобу је претходила свађа током које је Ђ.К. шаком ударио оштећеног, који је ударца незгодно пао и задобио тешку повреду. Осумњиченом Ђ.К. на терет се ставља да је починио кривично дјело наношење тешке тјелесне повреде.
„Наведени се сумњичи да је на бензинској пумпи у Градишци, физички напап оштећеног усљед чега је исти задобио тешке тјелесне повреде, те је превезен на Универзитетски клинички центар Републике Српске на даље лијечење“, саопштила је ПУ Градишка.
О свему је обавијештено Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци, које је наложио да се по комплетирању предмета против осумњиченог достави извјештај о почињеном кривичом дјелу.
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