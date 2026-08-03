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Туча на бензинској пумпи, мушкарац завршио на УКЦ Републике Српске

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 13:15

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Туча на бензинској пумпи, мушкарац завршио на УКЦ Републике Српске
Фото: АТВ

Градишка полиција ухапсила је Ђ.К. из тог града због сумње да је на бензинској пумпи напао суграђанина и нанио му тешке повреде.

Како сазнајемо сукобу је претходила свађа током које је Ђ.К. шаком ударио оштећеног, који је ударца незгодно пао и задобио тешку повреду. Осумњиченом Ђ.К. на терет се ставља да је починио кривично дјело наношење тешке тјелесне повреде.

„Наведени се сумњичи да је на бензинској пумпи у Градишци, физички напап оштећеног усљед чега је исти задобио тешке тјелесне повреде, те је превезен на Универзитетски клинички центар Републике Српске на даље лијечење“, саопштила је ПУ Градишка.

О свему је обавијештено Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци, које је наложио да се по комплетирању предмета против осумњиченог достави извјештај о почињеном кривичом дјелу.

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Тагови :

Туча

Градишка

тешке тјелесне повреде

хапшење

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