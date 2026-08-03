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Додик и Вучић положили вијенце код споменика жртвама фашистичког терора

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 14:14

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Предсједник Милорад Додик и предсједник Србије Александар Вучић положили су вијенце код споменика жртвама фашистичког терора у Новом Селу на Купресу.
Фото: АТВ

Предсједник Милорад Додик и предсједник Србије Александар Вучић положили су вијенце код споменика жртвама фашистичког терора у Новом Селу на Купресу.

Додик и Вучић претходно су посјетили посјетили породицу Дарка Илић у селу Водице код Шипова, те Јањске отоке.

Они ће данас посјетити породичну кућу Вучића у Чипуљићу код Бугојна

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Тагови :

Милорад Додик

Александар Вучић

Купрес

положени вијенци

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