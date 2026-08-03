Додик и Вучић положили вијенце код споменика жртвама фашистичког терора

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик и предсједник Србије Александар Вучић положили су вијенце код споменика жртвама фашистичког терора у Новом Селу на Купресу.
Додик и Вучић претходно су посјетили посјетили породицу Дарка Илић у селу Водице код Шипова, те Јањске отоке.
Они ће данас посјетити породичну кућу Вучића у Чипуљићу код Бугојна
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