Мазалица поручио Црнатку: Није проблем Стинг, већ “Олуја“

Аутор:АТВ редакција
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Шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Срђан Мазалица поручио је предсједнику ПДП Републике Српске Игору Црнатку да покушава галамом, провокацијама и личним доскочицама да прикрије изостанак одговора на питање због чега је баш из Хрватске, у вријеме обиљежавања 31 године од злочиначке акције "Олуја", водио политичке обрачуне против предсједника СНСД-а Милорада Додика и Републике Српске.
Мазалица истиче да га не занимају ни Црнатков музички укус ни мјесто на којем проводи слободно вријеме, већ симболика тренутка у којем је одлучио да води политичку полемику.
"Нисам коментарисао ни његов музички укус, ни гдје љетује, нити ме то занима. Проблем је што је баш у данима када Република Српска и Србија заједно обиљежавају страдање свог народа у злочиначкој акцији 'Олуја', одлучио да из Хрватске води политичку кампању против предсједника Додика и Републике Српске", поручио је Мазалица.
Полемика између двојице политичара почела је након што је Црнадак на друштвеној мрежи "Икс" критиковао предсједника Милорада Додика због снимка на којем доручкује у аутомобилу, називајући то "перформансом" и оптужујући га за демагогију и лицемјерје.
Како је уз објаву било видљиво да је порука написана из Хрватске, Мазалица је јуче реаговао оцјеном да је непримјерено да се управо из те земље, у вријеме обиљежавања годишњице "Олује", упућују политички напади на Републику Српску, преноси Срна.
Црнадак је синоћ узвратио поруком да је за викенд био на концерту Стинга у Пули, уз видео са концерта, те поручио Мазалици да би могао објављивати информације о некретнинама појединих Функционера СНСД-а у Хрватској.
Реагујући на такав одговор, Мазалица поручује да Црнадак поново покушава да замијени тезе.
"Умјесто да објасни зашто му је приоритет био исмијавање предсједника највеће политичке странке у Републици Српској, Црнадак сада покушава да глуми истражиоца, тужиоца и судију у исто вријеме, најављујући некаква спектакуларна 'открића'. Такве пријетње без иједне чињенице одавно су постале заштитни знак политике Црнатка, Драшка Станивуковића и сличних када остану без аргумената", навео је Мазалица.
Он истиче да Црнадак ни овога пута није одговорио на, како каже, суштинско питање.
"Боље би му било да је одговорио на једно једноставно питање: да ли сматра да је примјерено да у данима када се обиљежава страдање више од 250.000 прогнаних Срба из Хрватске баш из Хрватске води политичке обрачуне са предсједником СНСД-а и Републиком Српском? На то питање није одговорио, нити ће, јер одговор не одговара наративу који покушава да наметне", истакао је Мазалица.
Додао је да се цијела расправа не води о томе ко слуша коју музику, већ о томе да ли неко разумије тежину тренутка.
"Није овдје питање ко слуша Стинга, а ко Бају Малог Книнџу. Питање је да ли неко разумије тежину датума и симболику тренутка или чак и дане националног сјећања користи за дневнополитички маркетинг. Управо у томе је разлика коју наши грађани одавно врло јасно виде", навео је Мазалица.
Он је на крају упутио Црнатку и личну поруку.
"И ја волим Стинга и био сам једном на његовом концерту, али у Новом Саду", поручио је Мазалица.
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