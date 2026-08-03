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МУП издао забране од 3. до 4. августа

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 14:46

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МУП Републике Српске, полиција, грб
Фото: АТВ

МУП Републике Српске издао је забране у циљу безбједности учесника поводом обиљежавања Дана сјећања на све страдале и прогнане Србе у хрватско-муслиманском погрому над Србима из Републике Српске Крајине и Републике Српске 1995. године.

Министар унутрашњих послова Жељко Будимир донио је Наредбу о забрани саобраћаја за сва моторна возила преко 3,5 тона укупне масе, осим за теретна возила јавних и комуналних служби и возила која ће бити ангажована на активностима поводом обиљежавања наведеног догађаја, и тo:

- дана 03.08.2026. године, у времену од 08,00 до 17,00 часова, на путним правцима магистралног пута М-I 112, дионица граница РС/ФБиХ (Велечево) – Језеро и регионалног пута Р-I 2109, дионица Језеро – Шипово – РС/ФБиХ (Ново Село).

- дана 04.08.2026. године у времену од 12,00 до 24,00 часа на путевима: на подручју града Бања Лука, на подручју општине Мркоњић Град, на подручју општине Рибник, на подручју општине Шипово, на подручју општине Језеро, на магистралном путу М-I 101, дионица МА Бања Лука (Маховљани) – аутопут Александровац, (наплатна станица Александровац) и дионица Клашнице 2 – Шарговац (ПРСМВ Клашнице – Бања ЛУка), ауто-пута, на дионици Градишка (ГП Градишка) – Бања Лука.

Такође, забрањује се превоз експлозивних материја и наоружања и војне опреме у друмском саобраћају, осим за превоз противградних ракета за потребе ЈП “Противградна превентива Републике Српске” а.д. Градишка и то:

- дана 03.08.2026. године, у времену од 08,00 до 17,00 часова, на путним правцима магистралног пута М-I 112, дионица граница РС/ФБиХ (Велечево) – Језеро и регионалног пута Р-I 2109, дионица Језеро – Шипово – РС/ФБиХ (Ново Село) и

- дана 04.08.2026. године, у времену од 12,00 до 00,00 часова, на додатним путним правцима: магистрални пут М-I 112, МЕЛ Велечево – Језеро, магистрални пут М-I 101, Бања Лука – Црна Ријека, регионални пут Р-I 2109, Језеро – Шипово – Ново Село и регионални пут Р-I 2108, Мркоњић Град – Црна Ријека.

Министарство у сједишту, полицијске управе и полицијске станице, за наведене дане неће издавати одобрења за превоз експлозивних материја и наоружања и војне опреме.

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Тагови :

МУП Републике Српске

забране

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