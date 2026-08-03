Језиво: Мушкарац одсјекао па појео свој полни орган

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Бизаран случај је недавно забиљежен у једној бечкој болници, гдје је примљен млађи мушкарац са тешким повредама.
Према писању локалних медија, пацијент је ножем одсекао свој полни орган, а љекари су морали хитно да интервенишу како би зауставили обилно крварење и спасили му живот.
Током медицинске интервенције, наводно, љекари су утврдили да је мушкарац појео дијелове одсјеченог органа. Након хируршких захвата, пребачен је у психијатријску установу, гдје се и даље налази.
Позадина бизарног случаја могла би бити повезана с озбиљним психичким поремећајем пацијента, преноси Хојте.
Аустријски медији пишу да су у раније документованим случајевима канибализма често били присутни тешки психички поремећаји, попут шизофреније или психозе.
У таквим стањима, особе могу дјеловати под утицајем суманутих увјерења и изгубити реалну процјену ситуације.
Наводи се, такође, да употреба јаких психоактивних супстанци у појединим случајевима може довести до озбиљних халуцинација, потпуног губитка додира са стварношћу и неконтролисаних поступака усмјерених против сопственог тијела.
Тачне околности инцидента у Бечу за сада нису познате. Мушкарац се и даље налази под медицинским и психијатријским надзором.
(телеграф)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Наука и технологија
4 д0
Друштво
6 д0
Друштво
6 д0
Србија
2 седм0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
6 ч0
Најновије
17
44
17
43
17
36
17
32
17
31
Тренутно на програму