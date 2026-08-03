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Језиво: Мушкарац одсјекао па појео свој полни орган

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 15:18

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Ротација
Фото: pexels/cottonbro studio

Бизаран случај је недавно забиљежен у једној бечкој болници, гдје је примљен млађи мушкарац са тешким повредама.

Према писању локалних медија, пацијент је ножем одсекао свој полни орган, а љекари су морали хитно да интервенишу како би зауставили обилно крварење и спасили му живот.

Задржан на психијатрији

Током медицинске интервенције, наводно, љекари су утврдили да је мушкарац појео дијелове одсјеченог органа. Након хируршких захвата, пребачен је у психијатријску установу, гдје се и даље налази.

Позадина бизарног случаја могла би бити повезана с озбиљним психичким поремећајем пацијента, преноси Хојте.

Аустријски медији пишу да су у раније документованим случајевима канибализма често били присутни тешки психички поремећаји, попут шизофреније или психозе.

Детаљи нису познати

У таквим стањима, особе могу дјеловати под утицајем суманутих увјерења и изгубити реалну процјену ситуације.

Наводи се, такође, да употреба јаких психоактивних супстанци у појединим случајевима може довести до озбиљних халуцинација, потпуног губитка додира са стварношћу и неконтролисаних поступака усмјерених против сопственог тијела.

Тачне околности инцидента у Бечу за сада нису познате. Мушкарац се и даље налази под медицинским и психијатријским надзором.

(телеграф)

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Тагови :

болница

пацијент

канибализам

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