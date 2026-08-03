Мучнина и главобоља: Зашто апарат против комараца не треба да ради цијелу ноћ

Аутор:АТВ редакција
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Ризик од негативног утицаја по здравље због електричних апарата против комараца је посебно изражен у малим, затвореним спаваћим собама које се не провјетравају.
Посљедице могу да осјете и људи и кућни љубимци, а руски хемичар на Андреј Дорохов као посебно осјетљиве издваја дјецу, особе са астмом и алергијама, као и мачке, птице и мале глодаре.
"Апарат против комараца који стално ради представља ризик од редовног испуштања инсектицида у ваздух. Ако непрекидно ради, то може довести до оштећења нервног система", навео је Дорохов.
Према ријечима хемичара, кључни фактор ризика по здравље јесте недостатак вентилације. У малој и затвореној спаваћој соби концентрација испарења може достићи опасан ниво што је посебно опасно за људе са астмом, алергијама и преосетљивошћу. Чак и краткотрајна изложеност може да изазове кашаљ, главобољу и мучнину, док хронична употреба апарата може да доведе до оштећења нервног система.
Стручњак је упозорио да су дјеца посебно рањива због осјетљивијег респираторног тракта и веће дозе супстанце по килограму тјелесне тежине, као и да апарат против комараца може да изазове напад код особа које пате од алергија.
Дуготрајна употреба апарата против комараца може да представља ризик и за кућне љубимце, а Дорохов посебно издваја мачке, птице и мале глодаре.
"Мачке, птице и мали глодари изузетно су осјетљиви на инсектициде због мање телесне тежине и јединственог метаболизма. Дуготрајна употреба апарата против комараца може код њих да изазове токсичне симптоме, укључујући летаргију, губитак координације, саливацију и повраћање. Нека једињења, попут перметрина, токсична су за мачке чак и у малим дозама", објаснио је Дорохов.
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Да би се смањио ризик, Дорохов препоручује да се апарат против комараца укључи 30 до 60 минута прије спавања и постави најмање метар од кревета. Апарат би током ноћи требало да буде искључен, а просторију је потребно стално провјетравати, преноси "РИА Новости".
Док се током топлих вечери од комараца штитимо различитим средствима, ови инсекти имају јасне приоритете када бирају мјесто за ујед на људском тијелу. Њихова главна мета је глава, а један од разлога је дисање.
Према стручњацима, глава им је привлачнија мета једноставно зато што издишемо угљен-диоксид кроз уста и нос, а управо их он привлачи. Улогу има и доступност коже. Док остале дијелове тијела углавном можемо да покријемо одјећом, лице, врат и уши најчешће остају откривени.
Још један од фактора који утичу на то кога ће комарци чешће нападати јесте крвна група - бројна истраживања показала су да комарци знатно чешће слећу на особе са крвном групом 0 него на оне са групом А. То је повезано са супстанцама које тијело лучи, а које комарцима пружају информације о крвној групи.
Улогу има и телесна температура - комарци више воле људе чија су тијела топлија, јер им је тако лакше да пронађу крвне судове близу површине коже. Убрзан метаболизам, трудноћа, прекомерна тежина, као и алкохол, могу да повећају телесну температуру и тиме особу учине привлачнијом овим инсектима.
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