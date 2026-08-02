Тегобе које се јављају током топлотног таласа: Ево како правилно реаговати

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Усљед топлотног таласа може доћи до различитих здравствених тегоба, а из Института за јавно здравље "Др Милан Јовановић Батут" навели су како да се реагује уколико до неког од проблема током топлотног таласа дође.
Усљед топлотног таласа у Србији издато је и упозорење да дуг период са високим температурама може да угрози здравље и зато се никако не препоручује боравак напољу од 10 до 17 часова, као и придржавање препорука надлежних.
Наука и технологија
Научници у скоро свим узорцима људских артерија пронашли микропластику
Из Батута наводе да је правовремено препознавање здравствених тегоба и симптома изазваних високим температурама кључно је за адекватну реакцију и спречавање озбиљнијих посљедица.
Топлотни осип настаје због неиспаравања зноја и влажне коже и рјешава се чешћим пресвлачењем у суву одјећу, док топлотни едем представља отицање руку и ногу код неаклиматизованих особа које пролази боравком у расхлађеној или климатизованој просторији, подизањем ногу изнад нивоа срца и стављањем хладних облога.
Топлотна синкопа је краткотрајни губитак свијести усљед дехидрације који захтијева водораван положај, подизање ногу, расхлађивање и узимање воде или напитака са електролитима у малим гутљајима али тек када се особа освијести, а топлотни грчеви се манифестују болним грчевима мишића и захтијевају да одмах прекините активност, склоните се у хлад, узимате напитке са електролитима и мирујете (уз љекарску помоћ ако трају дуже од сат времена).
Топлотна исцрпљеност се препознаје по обилном знојењу, несвјестици, главобољи, мучнини и грчевима у мишићима.
Љубав и секс
Свештеник у Острогу прекинуо вјенчање: Изговорио ријечи од којих се младожења срушио
Топлотни удар је најтеже стање опасно по живот, са сувом, црвеном и врелом кожом јер престаје знојење а јављају се и тешки неуролошки симптоми попут конфузије, дезоријентације, бунила, грчева цијелог тијела или потпуног губитка свијести. Код сумње на топлотни удар одмах позовите Хитну помоћ (194), а док љекари не стигну, особу хитно премјестите у хлад, скините јој сувишну одјећу и започните агресивно хлађење прскањем водом, поливањем, стављањем леда или хладних облога на врат, пазухе и препоне, док уношење течности на уста није дозвољено ако је особа дезоријентисана или без свијести.
Свака промјена општег стања у условима екстремних врућина захтјева озбиљност и хитну реакцију. Уколико примјетите симптоме попут упорних грчева, јаког исцрпљења или знакове топлотног удара, немојте одлагати тражење стручне медицинске помоћи, јер брза интервенција спашава живот.
(Б92)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Здравље
7 ч0
Здравље
8 ч0
Здравље
23 ч0
Здравље
1 д0
Најновије
20
17
20
10
20
01
19
56
19
52
Тренутно на програму