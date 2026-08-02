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Тешка несрећа у Српској, једно лице страдало

Аутор:

Теодора Бјелогрлић
02.08.2026 19:10

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Тешка несрећа у Српској, једно лице страдало
Фото: ATV

У саобраћајној несрећи која се данас догодила на магистралном путу Гацко - Вратар, у мјесту Изгори, смртно је страдало једно лице, потврђено је за АТВ из Полицијске управе Требиње.

“Око 16.00 часова, пријављено је у ПС Гацко, да се на магистралном путу М1-109, Гацко Вратар у мјесту Изгори, општина Гацко, догодила саобраћајна незгода у којој је учествовао путнички аутомобил марке "Тигуан", чији возач је, лице иницијала Р.М. смртно страдао.” рекли су из ПУ Требиње.

На лицу мјеста су полицијски службеници Полицијске станице Гацко.

УКЦ РС

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

Гацко

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