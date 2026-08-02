Тешка несрећа у Српској, једно лице страдало

Аутор:Теодора Бјелогрлић
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У саобраћајној несрећи која се данас догодила на магистралном путу Гацко - Вратар, у мјесту Изгори, смртно је страдало једно лице, потврђено је за АТВ из Полицијске управе Требиње.
“Око 16.00 часова, пријављено је у ПС Гацко, да се на магистралном путу М1-109, Гацко Вратар у мјесту Изгори, општина Гацко, догодила саобраћајна незгода у којој је учествовао путнички аутомобил марке "Тигуан", чији возач је, лице иницијала Р.М. смртно страдао.” рекли су из ПУ Требиње.
На лицу мјеста су полицијски службеници Полицијске станице Гацко.
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