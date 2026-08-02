Огласила се полиција о пуцњави у Дервенти

Аутор:АТВ редакција
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Дервенћанин Ж.Р. ухапшен је због сумње да је хицем из пиштоља у поткољеницу ранио суграђанина С.М.
У ПУ Добој наводе да је Ж.Р. осумњичен да је починио кривично дјело изазивање опште опасности.
"Наведени се сумњичи да је синоћ око 22.30 часова, на паркингу у близини угоститељског објекта у Дервенти, након вербалне расправе и физичког сукоба употријебило ватрено оружје усљед чега је С.М. из Дервенте задобио тјелесне повреде. Повријеђени је превезен у болницу „Свети апостол Лука“ у Добоју ради пружања љекарске помоћи", саопштила је ПУ Добој.
О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој под чијим надзором се предузимају даље мјере и радње.
Незванично сазнајемо да је полиција пронашла и одузела пиштољ за који се сумња да је кориштен у пуцњави.
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