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Огласила се полиција о пуцњави у Дервенти

Аутор:

АТВ редакција
02.08.2026 12:16

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Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Дервенћанин Ж.Р. ухапшен је због сумње да је хицем из пиштоља у поткољеницу ранио суграђанина С.М.

У ПУ Добој наводе да је Ж.Р. осумњичен да је починио кривично дјело изазивање опште опасности.

"Наведени се сумњичи да је синоћ око 22.30 часова, на паркингу у близини угоститељског објекта у Дервенти, након вербалне расправе и физичког сукоба употријебило ватрено оружје усљед чега је С.М. из Дервенте задобио тјелесне повреде. Повријеђени је превезен у болницу „Свети апостол Лука“ у Добоју ради пружања љекарске помоћи", саопштила је ПУ Добој.

О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој под чијим надзором се предузимају даље мјере и радње.

Незванично сазнајемо да је полиција пронашла и одузела пиштољ за који се сумња да је кориштен у пуцњави.

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Подијели:

Тагови :

Дервента

Пуцњава

рањавање

ОЈТ Добој

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