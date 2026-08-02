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Вучић стигао у манастир Рмањ, дочекао га Додик

Аутор:

АТВ редакција
02.08.2026 14:12

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик дочекује предсједника Србије Александра Вучића у манастиру Рмањ.
Фото: АТВ

Предсједник Србије Александар Вучић стигао је у манастир Рмањ, гдје су га дочекали званичници Републике Српске и Његово преосвештенство епископ бихаћко-петровачки и рмањски Сергије.

Додик и Вучић у манастиру Рмањ

Вучића су на платоу испред манастира дочекали предсједник СНСД-а Милорад Додик, предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић и министар унутрашњих послова Жељко Будимир, а на улазу у светињу епископ Сергије.

Из Епархије су навели да је предсједник Вучић учествовао, како лично тако и преко Владе Србије, у великој обнови ове светиње која је освештана 2024. године.

Иначе, манастир Рмањ у Мартин Броду подигнут је 1443. године, а током своје бурне историје рушен је више пута.

Након боравка у манастиру Рмањ, предсједник Милорад Додик и предсједник Србије Александар Вучић посјетиће општину Дрвар, гдје ће се састати са општинским руководством и обићи погон фабрике "Јумко".

Током састанка биће ријечи о пројектима који су у Дрвару реализовани уз помоћ влада Републике Српске и Србије, као и о плановима за наредни период.

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Тагови :

Милорад Додик

Александар Вучић

Манастир Рмањ

Епископ Сергије

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