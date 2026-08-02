У манастиру Рмањ служена литургија: Додик и Вучић данас са епископом Сергијем

Аутор:АТВ редакција
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У Саборном манастирском храму Светог оца Николаја у манастиру Рмањ, епископ бихаћко-петровачки и рмањски Сергије служио је Свету архијерејску литургију.
Након литургије, у манастирској порти освештан је спомен-крст подигнут у вјечни спомен свим погинулим православним Србима Мартин Брода и околине, који су пострадали од времена Аустријско-турског рата па све до Одбрамбено-отаџбинског.
У 14 часова очекује се долазак предсједника Србије Александра Вучића и предсједника Милорада Додика, који ће у манастиру Рмањ разговарати са епископом бихаћко-петровачким Сергијем.
Из Епархије су навели да је Вучић учествовао, како лично тако и преко Владе Србије, у великој обнови манастира Рмањ, који је освештан 2024. године.
Манастир Рмањ у Мартин Броду, подигнут је 1443. године, а током своје бурне историје више пута је рушен.
Након боравка у манастиру Рмањ, предсједник Милорад Додик и предсједник Србије Александар Вучић посјетиће општину Дрвар, гдје ће се састати са општинским руководством и обићи погон фабрике "Јумко".
На састанку са начелницом општине Дрвар, Душицом Рунић биће ријечи о пројектима који су у Дрвару реализовани уз помоћ влада Републике Српске и Србије, али и о будућим пројектима.
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