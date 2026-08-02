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Додик и Бојић на освештању Храма Светог пророка Илије

Аутор:

АТВ редакција
02.08.2026 10:58

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик у Горњој Слатини код Лакташа на освештању Храма Светог пророка Илије.
Фото: АТВ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик присуствује у Горњој Слатини код Лакташа освештању Храма Светог пророка Илије.

Свету арехијерејску литургију служи Његово високопреостештенство митрополит бањалучки Јефрем.

Црква Светог пророка Илије обиљежава данас и храмовну славу Илиндан.

Осим бројних вјерника, литургији присуствује и градоначелник Лакташа Мирослав Бојић, који је кум славе храме.

Нови православни храм на Бабића Брду у Горњој Слатини представља важан духовно-вјерски објекат за мјештане овог краја.

Прије пар мјесеци завршено је асфалтирање паркинга и уређење приступних саобраћајница до Храма Светог пророка Илије.

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Тагови :

Милорад Додик

Мирослав Бојић

Илиндан

Свети Илија

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