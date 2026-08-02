Додик: Када се српски народ сабере, нема тога што не може да изгради

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Када се српски народ сабере, може изградити све – од храмова до ауто-путева, болница и школа, поручио је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Заједно настављамо да градимо ауто-путеве, болнице, школе, хидроелектране и све оно што нам је у овом тренутку неопходно, додао је Додик.
Он је истакао да освештање храма на велики празник Светог Илије представља важан чин за вјерујући народ овог краја, који је заједно са институцијама општине и Владе допринио његовој изградњи.
Додик је најавио и заједничке активности са предсједником Србије Александром Вучићем, које обухватају посјету манастиру Рмањ, Дрвару и Санском Мосту, те учешће у Мркоњић Граду поводом обиљежавања годишњице страдања српског народа.
"Настављамо дневне активности које ће се одвијати у манастиру Рмањ, касније је предвиђена посјета општини Дрвар, а потом ћемо бити на Ситници. Завршићемо вечерас у Мркоњић Граду", рекао је Додик новинарима.
Он је навео да предсједник Вучић долази поводом Дана сјећања на све страдале и прогнане Србе у хрватско-муслиманском погрому над Србима из Републике Српске Крајине и Републике Српске 1995. године, који ће бити обиљежен у Мркоњић Граду у уторак, 4. августа.
"Позивам све наше људе да дођу у Мркоњић Град и да на тај начин окупљени не само допринесемо да се то не заборави, него и да покажемо наш однос према страдалима", рекао је Додик.
Подсјетио да је у злочиначкој акцији "Олуја" 1995. године, која је трајала само неколико дана, страдало више од 1.900 људи.
"Огроман егзодус и његове посљедице никада неће бити израчунате, али свако морамо бити свјесни да је у тој акцији убијено више од 500 жена и око 40 дјеце, што говори о томе да се ствари у историји и кроз тај догађај понављају", рекао је Додик.
Указао је да је Бранко Ћопић је опјевао трагедију на Петровачкој цести из Другог свјетског рата, која се поновила и у погрому "Олуја", када су хрватски авиони бомбардовали избјегличку колону.
"Све су то догађаји које не смијемо да заборавимо. Не само да треба да их памтимо и имамо пијетет према страдалим, већ је потребно да тамо јача наша вјера. Морамо да будемо окупљени око наше цркве, вјере, јер када имамо вјеру имамо и вољу, а када имамо вољу имамо и карактер. Све нам је то потребно да градимо Републику Српску", рекао је Додик.
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