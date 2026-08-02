Logo

Положени вијенци и цвијеће на споменик Србима и Јеврејима убијеним у НДХ

Аутор:

АТВ редакција
02.08.2026 11:19

Коментари:

0
Код централног споменика Србима и Јеврејима убијеним на Илиндан 1941. године у Шушњару код Санског Моста данас су положени вијенци и цвијеће у оквиру обиљежавања 85 година од усташког злочина над 5.500 Срба и 50 Јевреја.
Фото: Срна

Код централног споменика Србима и Јеврејима убијеним на Илиндан 1941. године у Шушњару код Санског Моста данас су положени вијенци и цвијеће у оквиру обиљежавања 85 година од усташког злочина над 5.500 Срба и 50 Јевреја.

У име институција Српске вијенце су положили министар за рад и борачко-инвалидску заштиту Републике Српске Радан Остојић, министар унутрашњих послова Жељко Будимир и изасланик српског члана Предсједништва БиХ Маја Гачић.

Цвијеће су положили народни посланици, српски представници у заједничким институцијама, представници СУБНОР-а, Борачке организације Републике Српске, Републичког центра за истраживање рата.

На спомен обиљежје цвијеће су положили и представници Трећег пјешадијског Република Српска пука, представници градова и општина, Удружења логораша из Другог свјетског рата, те невладиних организација од јавног интереса.

Претходно је у Меморијалном комплексу Шушњар код Санског Моста служен парастос невиним жртвама усташког злочина.

У Шушњару су усташе свирепо убиле 5.500 Срба и 50 Јевреја, а највећи покољ извршен је на православни празник Илиндан 1941. године.

Обиљежавање овог историјског догађаја од републичког значаја организује Одбор Владе Републике Српске за његовање традиција ослободилачких ратова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Парастос

НДХ

геноцид у НДХ

Република Српска

Коментари (0)

Прочитајте више

Икона Светог Илије Громовника.

Занимљивости

Зашто је име Илија толико посебно? Његово значење крије снажну поруку за сваког дјечака

3 ч

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик у Горњој Слатини код Лакташа на освештању Храма Светог пророка Илије.

Република Српска

Додик и Бојић на освештању Храма Светог пророка Илије

3 ч

0
Нуждић: У злочиначкој акцији "Олуја" извршено етничко чишћење Срба

Република Српска

Нуждић: У злочиначкој акцији "Олуја" извршено етничко чишћење Срба

3 ч

0
Особа држи пиштољ у рукама, спрема се да пуца

Хроника

Крвави обрачун у Дервенти: Због паркинга извукао пиштољ и ранио комшију

4 ч

0

Више из рубрике

Предсједник СНСД-а Милорад Додик у Горњој Слатини код Лакташа на освештању Храма Светог пророка Илије.

Република Српска

Додик и Бојић на освештању Храма Светог пророка Илије

3 ч

0
Нуждић: У злочиначкој акцији "Олуја" извршено етничко чишћење Срба

Република Српска

Нуждић: У злочиначкој акцији "Олуја" извршено етничко чишћење Срба

3 ч

0
Илић: Дан сјећања на страдале Србе у "Олуји" важан догађај за нашу историју

Република Српска

Илић: Дан сјећања на страдале Србе у "Олуји" важан догађај за нашу историју

4 ч

0
Полиција Републике Српске

Република Српска

МУП Српске издао важно наређење: Ово је строго забрањено за све возаче

5 ч

0

  • Најновије

14

36

Ови дијелови Бањалуке сутра остају без струје

14

35

Градоначелник Москве: Експлозија у ресторану је терористички напад

14

29

Један брат погинуо, други тешко повријеђен у саобраћајној несрећи

14

25

Вучић: Радујем се сусрету са Србима у Српској и ФБиХ

14

18

ХЕТ свечано обиљежио крсну славу - Илиндан

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима