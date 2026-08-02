Положени вијенци и цвијеће на споменик Србима и Јеврејима убијеним у НДХ

Аутор:АТВ редакција
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Код централног споменика Србима и Јеврејима убијеним на Илиндан 1941. године у Шушњару код Санског Моста данас су положени вијенци и цвијеће у оквиру обиљежавања 85 година од усташког злочина над 5.500 Срба и 50 Јевреја.
У име институција Српске вијенце су положили министар за рад и борачко-инвалидску заштиту Републике Српске Радан Остојић, министар унутрашњих послова Жељко Будимир и изасланик српског члана Предсједништва БиХ Маја Гачић.
Цвијеће су положили народни посланици, српски представници у заједничким институцијама, представници СУБНОР-а, Борачке организације Републике Српске, Републичког центра за истраживање рата.
На спомен обиљежје цвијеће су положили и представници Трећег пјешадијског Република Српска пука, представници градова и општина, Удружења логораша из Другог свјетског рата, те невладиних организација од јавног интереса.
Претходно је у Меморијалном комплексу Шушњар код Санског Моста служен парастос невиним жртвама усташког злочина.
У Шушњару су усташе свирепо убиле 5.500 Срба и 50 Јевреја, а највећи покољ извршен је на православни празник Илиндан 1941. године.
Обиљежавање овог историјског догађаја од републичког значаја организује Одбор Владе Републике Српске за његовање традиција ослободилачких ратова.
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