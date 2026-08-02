Logo

Илић: Дан сјећања на страдале Србе у "Олуји" важан догађај за нашу историју

Аутор:

АТВ редакција
02.08.2026 10:00

Коментари:

0
Илић: Дан сјећања на страдале Србе у "Олуји" важан догађај за нашу историју
Фото: АТВ

Дан сјећања на страдале и прогнане Србе у злочиначкој акцији "Олуја" 1995. године важан је догађај за историју српског народа, истакао је посланик СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Младен Илић.

"Веома је важно сјећати се 4. августа и злочина почињеног над српским народом.

Имамо праксу да Дан сјећања обиљежавамо једне године у Србији, а једне у Републици Српској. То говори о томе колику важност свему овом дају институције", рекао је Илић.

Он је нагласио да младе генерације морају да схвате да постоје црвене линије изнад којих српски народ не може и не смије да иде.

"Свјесни смо да у оним моментима када овакве ствари заборавите, када покушате да их ставите по страни као што смо у неком претходном систему имали такву ствар везано за Јасеновац. Гдје се о томе није причало и није говорило зарад неког мира, имате ситуацију да онда долазе неке нове генерације које нису тако свјесне шта се ту десило и колико је то било важно за сам српски народ", рекао је Илић.

Он је навео да је српска историја поносна и да о томе морају да уче младе генерације.

"Ми ове ствари нећемо користити у политичке сврхе, само је важно да овакве ствари не заборављамо, да се оваквих ствари сјећамо и што је једном давно речено, да можда можемо опростити, али заборавити нећемо моћи никада", рекао је Илић за РТРС.

Обиљежавање Дана сјећања на све страдале и прогане Србе у хрватској злочиначкој акцији Олуја и погрома Срба из Републике Српске Крајине и крајишких општина БиХ, биће одржано 4. августа у 20.00 часова у Мркоњић Граду.

Влада Републике Српске је прогласила 4. август Даном жалости у Републици Српској, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Операција Олуја

Младен Илић

Злочин над Србима

Република Српска

Коментари (0)

Прочитајте више

Огласила се полиција о несрећи у Котор Варошу

Хроника

Огласила се полиција о несрећи у Котор Варошу

4 ч

0
Полиција Републике Српске

Република Српска

МУП Српске издао важно наређење: Ово је строго забрањено за све возаче

5 ч

0
Ватрогасци гасе пожар у Биограду

Градови и општине

Ватрогасци читаву ноћ гасили пожар у Биограду

5 ч

0
Хороскоп

Занимљивости

Дневни хороскоп за 2. август: Шкорпијама стиже новац, Рибе пред изазовом

5 ч

0

Више из рубрике

Полиција Републике Српске

Република Српска

МУП Српске издао важно наређење: Ово је строго забрањено за све возаче

5 ч

0
Додик и Вучић данас у манастиру Рмањ

Република Српска

Додик и Вучић данас у манастиру Рмањ

6 ч

1
Додик: Српска је уз Србију и уз свој народ

Република Српска

Додик: Српска је уз Србију и уз свој народ

6 ч

1
предсједник СНСД Милорад Додик

Република Српска

Додик: Оно чему тежимо је да вјера и црква имају значај и живе у народу

16 ч

1

  • Најновије

14

36

Ови дијелови Бањалуке сутра остају без струје

14

35

Градоначелник Москве: Експлозија у ресторану је терористички напад

14

29

Један брат погинуо, други тешко повријеђен у саобраћајној несрећи

14

25

Вучић: Радујем се сусрету са Србима у Српској и ФБиХ

14

18

ХЕТ свечано обиљежио крсну славу - Илиндан

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима