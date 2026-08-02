Илић: Дан сјећања на страдале Србе у "Олуји" важан догађај за нашу историју

Аутор:АТВ редакција
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Дан сјећања на страдале и прогнане Србе у злочиначкој акцији "Олуја" 1995. године важан је догађај за историју српског народа, истакао је посланик СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Младен Илић.
"Веома је важно сјећати се 4. августа и злочина почињеног над српским народом.
Имамо праксу да Дан сјећања обиљежавамо једне године у Србији, а једне у Републици Српској. То говори о томе колику важност свему овом дају институције", рекао је Илић.
Он је нагласио да младе генерације морају да схвате да постоје црвене линије изнад којих српски народ не може и не смије да иде.
"Свјесни смо да у оним моментима када овакве ствари заборавите, када покушате да их ставите по страни као што смо у неком претходном систему имали такву ствар везано за Јасеновац. Гдје се о томе није причало и није говорило зарад неког мира, имате ситуацију да онда долазе неке нове генерације које нису тако свјесне шта се ту десило и колико је то било важно за сам српски народ", рекао је Илић.
Он је навео да је српска историја поносна и да о томе морају да уче младе генерације.
"Ми ове ствари нећемо користити у политичке сврхе, само је важно да овакве ствари не заборављамо, да се оваквих ствари сјећамо и што је једном давно речено, да можда можемо опростити, али заборавити нећемо моћи никада", рекао је Илић за РТРС.
Обиљежавање Дана сјећања на све страдале и прогане Србе у хрватској злочиначкој акцији Олуја и погрома Срба из Републике Српске Крајине и крајишких општина БиХ, биће одржано 4. августа у 20.00 часова у Мркоњић Граду.
Влада Републике Српске је прогласила 4. август Даном жалости у Републици Српској, преноси Срна.
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