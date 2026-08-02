МУП Српске издао важно наређење: Ово је строго забрањено за све возаче

Аутор:АТВ редакција
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Забрана саобраћаја за моторна возила преко 3,5 тоне, као и за превоз експлозивних материја, наоружања и војне опреме у друмском саобраћају, биће данас на снази на више путних праваца на подручју Полицијске управе Мркоњић Град.
Ове мјере се спроводе поводом обиљежавања Дана сјећања на све страдале и прогнане Србе у хрватско-муслиманском погрому над Србима из Републике Српске Крајине и Републике Српске 1995. године.
Ограничење је на снази од 14 до 22 часа на дионици магистралног пута од ентитетске границе (Велечево) до Језера, те регионалног пута од Чађавице до Српских Топлица, саопштено је из МУП-а Српске.
Забрана се односи на сва моторна возила преко 3,5 тоне укупне масе, осим за теретна возила јавних и комуналних служби, као и возила која ће бити ангажована на активностима поводом обиљежавања овог историјског догађаја од републичког значаја.
Наредбу о забрани саобраћаја донио је министар унутрашњих послова Републике Српске.
Министарство у сједишту, полицијске управе и полицијске станице за наведене дане неће издавати одобрења за превоз експлозивних материја, наоружања и војне опреме.
Дан сјећања на све страдале и прогнане Србе у хрватско-муслиманском погрому над Србима из Републике Српске Крајине и Републике Српске 1995. године биће обиљежен у Мркоњић Граду у уторак, 4. августа.
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