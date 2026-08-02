Злогласна група "764" врбује дјецу кроз игрице, овако бирају мете

Аутор:АТВ редакција
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Крајем 2024. године, у мирном дијелу Стокхолма дјечак (14) је пришао старијем мушкарцу и избо га три пута у леђа. Видео напада је стримован и брзо се проширио по мрежама.
Дјечак је наводно имао везе са злогласном групом 764. Чланови ове групе су познати по томе што врбују младе људе преко четова на видео-играма попут Roblox-а и Minecraft-а.
Мета су им млади људи који имају проблеме са менталним здрављем и сексуалним идентитетом. Они помоћу већ испробаних метода врше притисак на младе људе да врше насиље или се самоповређују.
Мрежа 764, коју је основао тинејџер из Тексаса, Бредли Кејденхед, само је један дио еволуирајућег онлајн екосистема, са починиоцима и жртвама који се проширио у више од десет земаља. Кејденхед сада служи казну од 80 година затвора у САД због посједовања материјала о сексуалном злостављању дјеце.
Тренутно се пред судовима широм свијета води неколико случајева са наводним везама са таквим групама. Правни записи указују на то да они често славе насиље, манипулацију и наношење штете, прикупљајући записе о таквим дјелима како би стекли контролу.
"Ово су млади људи који регрутују друге младе људе", каже Бјорн Илер, оснивач фирме за обезбјеђење Ревонтулет.
Криси Барет, комесарка аустралијске федералне полиције, изјавила је да се ради о забрињавајућем тренду.
"Жртве постају починиоци тако што покушавају да побјегну од својих онлајн насилника који су се спријатељили са њима и припремали их, а затим их натјерали да се саме повреде", објашњава комесарка Барет.
Шведски суд је у априлу 2025. године одлучио да је тинејџер извршио напад ножем иако је био премлад да би био кривично одговоран. Међутим, током истраге појавило се још једно име "Chai", рекле су локалне власти у изјави за Гардијан.
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Почетком 2025. године, док се земља још увијек опорављала од напада, једна дјевојка из Аустралије је позвала шведску полицију. Жељела је да обавијести власти о "Chai-ју".
Линус Свенсон, истраживачки новинар шведске телевизије СВТ, никада није чуо за групу 764 прије напада ножем 2024. године. Он каже да сада зна за најмање девет локалних судских случајева повезаних са "Com", термином који се користи за широку онлајн мрежу која се бави сајбер криминалом, изнудом и насиљем, а која укључује и групу 764. Он каже да је пронашао десетине шведских чланова у чет групама.
"То је веће од ових неколико случајева. Мислим да је требало времена да шведске власти, а и шира јавност, заиста схвате ово", рекао је он.
Када је почео да гледа видео-снимке и слике које је група подијелила за истрагу СВТ-а, Свенсон је наишао на тинејџера на сјеверу Шведске који је 2024. године осуђен за покушај присиљавања тринаестогодишњег дјечака да себи одузме живот.
То је, према ријечима Џени Естлинг, више јавне тужитељке у шведској Националној јединици за борбу против међународног и организованог криминала, био "Chai".
Тинејџеру, чије право име из законских разлога не може бити објављено, суди се за више од 70 кривичних дјела, према оптужници, укључујући наводно подстицање некога на самоповређивање и самоубиство, као и стварање материјала о сексуалном злостављању дјеце. Већина је наводно почињена над једном аустралијском дјевојчицом. Такође је оптужен да је навео младог човјека у Њемачкој да себе толико тешко повриједи да је скоро умро.
Његова адвокатица, Емили Тојра, рекла је за Гардијан да он негира све оптужбе.
Суђење је обустављено крајем јуна након што га је шведски суд послао на форензичко-психијатријску истрагу, према судским записима, наводећи да постоје "убједљиви докази да је он починио неколико дјела за која је оптужен". Случај ће се наставити у августу.
Естлинг каже да ће случај тестирати да ли људи могу бити одговорни за онлајн присиљавање других на акте самоповређивања или насиља, што је карактеристика група попут 764.
"Они имају циљ да униште свијет. Чланови такође имају лични циљ, желе да се боље позиционирају унутар групе", каже Естлинг. Креирање новог материјала може бити предуслов за улазак у затворене собе за ћаскање.
"Они првенствено присиљавају младе жртве да се самоповређују или врше сексуалне радње. Користе то да би могли да присиљавају људе да ураде нешто још горе", рекла је она.
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Естлинг тврди да је "Chai" имао високу позицију унутар групе и да је позван да уђе у групни чет "764 Инферно" (прим. прев. "764 пакао"). Његов адвокат оспорава ту карактеризацију и каже да је учешће њеног клијента било ограничено и да се бавио уређивањем снимака и фотографија.
У оптужници коју је објавило Министарство правде САД у априлу 2025. године, наводи се да су два Американца у раним двадесетим годинама, Леонидас Варајанис и Прасан Непал, били дио групног чета са истим именом која је била резервисана за најужи круг чланова групе 764. Њих двојица су оптужени да су користили "764 Инферно" да би се завјерили са другим члановима ради креирања и дистрибуције слика експлоатације дјеце. Истраживачи су пронашли најмање 295 хапшења повезаних са мрежом Com у 33 земље, укључујући Аустралију, гдје постоје случајеви који се воде пред судовима.
На Новом Зеланду, након дојаве америчких власти, Рондог Киф се 2025. године изјаснио кривим по 13 тачака оптужнице, укључујући дистрибуцију "ужасног и графичког" материјала о експлоатацији дјеце. Двадесетдвогодишњак је у децембру осуђен на више од пет година затвора. Киф је тврдио да је и он био жртва 764, за коју је рекао да му је пријетила да ће га оптужити ако не дистрибуира такав материјал, према судским записима, али је суд утврдио да то "једноставно није вјеродостојно".
Прошле године у Великој Британији, Камерон Финиган, који је тада имао 19 година, осуђен је на девет година продужене казне затвора због посједовања терористичког документа "водича за убијање" у коме је дао савјете како се извршавају напади камионима, а такође је осуђен и због подстицања на самоубиство. Суд је утврдио да је Финиган био дио пројекта групе 764.
У јуну је још један британски тинејџер, Елајџа Палмер, осуђен за подстицање на тешко самоповређивање. Такође је био повезан са групом 764, саопштила је полиција, и циљао је своју жртву на Roblox-у и платформи за ћаскање Дискорд.
Много прије него што су се ова хапшења догодила, независна истраживачица, Бека Спинкс, пратила је ове групе из свог дома у Тексасу.
"Као мама, једноставно сам ужаснута. Нисам могла да затворим очи и само помислим: 'Па добро, неко други ће се тиме позабавити.' Ко ради на овоме? Шта се дешава? Како можемо да помогнемо?", питала се она.
Као дио свог посла, прије неколико година је почела да разговара са мајком "Chai-јеве" наводне жртве у Аустралији, која је тражила помоћ како би привукла пажњу власти и подршку за своје дијете.
Суђења мушкарцима повезаним са групом 764 која се одржавају широм свијета, каже Спинкс, дошла су као извјесно олакшање.
"Она је веома храбра. А њена мама је такође права моћница", каже она.
"Chai-јево" суђење се углавном одвијало иза затворених врата, али је данак који су наводни злочини нанијели жртвама јасан. Спинкс каже да јој је највећи приоритет подизање свијести родитеља и службеника који спроводе законе.
"Често се дешава да дјеца иступе, а можда полиција не препознаје знаке да је у питању група 764, па је не гоне тако агресивно како би требало. Једно од највећих, најопаснијих погрешних схватања је да се ово неће десити нама или да се ово дешава само одређеној врсти дјеце, када се у стварности то заиста може десити било коме", рекла је она, преноси Телеграф.рс.
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