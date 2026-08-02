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Објављена листа најплаћенијих подкастера: Џо Роган и даље на врху

Аутор:

АТВ редакција
02.08.2026 08:56

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Подкастер Џо Роган
Фото: Screenshort/Youtube

Подкасти су постали један од главних стубова савремених медија, а магазин Форбс је то потврдио и конкретним бројкама.

Најновија листа најплаћенијих подкастера, објављена 30. јула, процјењује зараду прије опорезивања у периоду од јуна 2025. до јуна 2026. године. Укупни износи обухватају минималне гаранције, подјелу прихода, накнаде са платформи и догађаје уживо, а подаци су прикупљени кроз разговоре са агентима, адвокатима, менаџерима и извршним директорима.

На самом врху листе поново се налази Џо Роган са зарадом од 82 милиона долара. Форбс истиче да је његов успјех резултат споја повјерења публике и огромног обима рада, напомињући да емисија The Joe Rogan Experience објављује око 15 епизода мјесечно и остварује више од 80 милиона преузимања и прегледа. Његов трогодишњи уговор са платформом Спотифај, потписан 2024. године, могао би достићи укупну вриједност од 250 милиона долара.

Изненађење на другој позицији

Највеће изненађење листе је друго мјесто које је заузео TBPN (Technology Business Programming Network), подкаст који воде Џон Куган (John Coogan) и Џорди Хејс (Jordi Hays). Они су инкасирали 70 милиона долара, захваљујући и аквизицији од стране компаније OpenAI, која је према извјештајима износила око 150 милиона долара у готовини и акцијама.

Слиједе:

  • Стивен Бартлет (The Diary of a CEO) – 45 милиона долара
  • Ешли Флауерс (Crime Junkie) – 42 милиона долара
  • SmartLess (Вил Арнет, Џејсон Бејтман и Шон Хејс) – 37 милиона долара
  • Остатак листе и међусобна надметања платформи

Даље на листи, Мел Робинс и браћа Келси са подкастом New Heights дијеле позицију са по 35 милиона долара, а слиједе их:

  • Алекс Купер (Call Her Daddy) – 32 милиона долара
  • Дакс Шепард (Armchair Expert) – 25 милиона долара
  • Еми Полер (Good Hang) – 24 милиона долара
  • Џеј Шети (On Purpose) – 21 миллион долара
  • Giggly Squad затвара топ 20 са зарађених 18 милиона долара.

Форбс је из овог рангирања искључио синдициране радијске емисије и креаторе који дјелују искључиво на Јутјубу. Такође се истиче и шири контекст медијског тржишта: Нетфликс је још 2025. године кренуо у активно преузимање подкаст талената како би вратио дио ангажовања публике са Јутјуба.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Најплаћенији посао

Подкаст

Џо Роган

емисија

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