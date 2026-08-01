Остали сте у квару? Пазите коме вјерујете - вреба лажна помоћ

Аутор:АТВ редакција
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Њемачки аутоклуб АДАЦ упозорио је своје чланове и остале возаче који путују Европом на све чешће преваре повезане са лажним службама помоћи на путу. Посебан опрез препоручује се возачима који путују кроз Хрватску, Мађарску, Србију и Пољску.
Према упозорењу АДАЦ-а, на појединим европским путевима појављују се комбији и друга возила која носе ознаке и логотипе врло сличне њиховим. Циљ је оставити утисак да се ради о службеној АДАЦ-овој помоћи на путу и тако стећи повјерење возача који су се нашли у проблемима.
Након што приђу возилу у квару, особе које се представљају као помоћ на путу могу возача упутити или одвести у одређени сервис. Проблем настаје када након интервенције стигне рачун са изразито високим износом, због чега АДАЦ такве случајеве описује као озбиљне преваре.
АДАЦ наводи да су случајеви оваквих превара посебно забиљежени у Мађарској, Хрватској, Србији и Пољској, земљама кроз које током љетне сезоне пролази велики број посјетилаца и путника из Њемачке, Аустрије и других европских држава.
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Возачима се зато савјетује да не прихватају помоћ возила које се само појави на мјесту квара без претходно упућеног позива, посебно ако особе одмах предлажу одређени сервис или траже високе износе за интервенцију.
АДАЦ подсјећа да изван Њемачке властиту службу помоћи на путу има само у Италији и Француској. У другим државама помоћ члановима пружају њихови уговорни партнери, па возило које на себи има АДАЦ-ове ознаке не мора аутоматски значити да је ријеч о њиховој службеној екипи.
Возачима који доживе квар или други проблем на хрватским путевима препоручује се да помоћ затраже преко Хрватског аутоклуба, чија је служба доступна на броју 1987.
Прије него што пристану на поправак или вучу возила, возачима се препоручује да провјере ко пружа услугу, затраже информацију о цијени и не потписују документе које не разумију.
Посебан опрез потребан је током љетних мјесеци, када су ауто-путеви и туристички правци препуни страних возила, а квар на непознатом подручју возаче може довести у ситуацију у којој брзо прихвате помоћ без додатне провјере, преноси ГПМаљевац.
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