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Бањалучане вечерас очекује спектакл деценије: Тања Савић стиже на Кастел

Аутор:

АТВ редакција
01.08.2026 17:26

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Најава за концерт Тање Савић у Бањалуци
Фото: Уступљена фотографија

Након двије спектаклуарне фестивалске вечери, Тврђава Кастел од 20 часова постаје центар феште, а публику очекује велики концерт Тање Савић.

Вече ће отворити Саша Стојаковић, финалиста Звезда Гранда, који ће својим наступом загријати атмосферу и увести публику у ноћ за памћење.

Хиљаде посјетилаца заједно ће пјевати највеће хитове Тање Савић уз врхунску продукцију, импресивну сценографију и атмосферу каква се ријетко виђа.

Улаз на тврђаву Кастел биће отворен од 20 часова, док ће преостале улазнице за Ултра ВИП, ВИП, Фан Пит и Стандард зону бити доступне на улазу у тврђаву од 19 часова.

Вечерас нема мјеста за пропуштање. Очекују вас безвременски хитови, врхунски звук, спектаклуарна сцена и атмосфера какву може створити само неколико хиљада људи који пјевају у глас.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Кастел

концерт

Тања Савић

Бањалука

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