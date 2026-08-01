Бањалучане вечерас очекује спектакл деценије: Тања Савић стиже на Кастел

Аутор:АТВ редакција
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Након двије спектаклуарне фестивалске вечери, Тврђава Кастел од 20 часова постаје центар феште, а публику очекује велики концерт Тање Савић.
Вече ће отворити Саша Стојаковић, финалиста Звезда Гранда, који ће својим наступом загријати атмосферу и увести публику у ноћ за памћење.
Хиљаде посјетилаца заједно ће пјевати највеће хитове Тање Савић уз врхунску продукцију, импресивну сценографију и атмосферу каква се ријетко виђа.
Улаз на тврђаву Кастел биће отворен од 20 часова, док ће преостале улазнице за Ултра ВИП, ВИП, Фан Пит и Стандард зону бити доступне на улазу у тврђаву од 19 часова.
Вечерас нема мјеста за пропуштање. Очекују вас безвременски хитови, врхунски звук, спектаклуарна сцена и атмосфера какву може створити само неколико хиљада људи који пјевају у глас.
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