Шта нас чека до краја љета: Стижу ли паклене врућине или нагле промјене времена?

Аутор:АТВ редакција
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Најновије сезонске прогностичке карте доносе прве назнаке какво би вријеме могло обиљежити остатак љета и почетак јесени у Европи.
Иако дугорочне прогнозе не могу прецизно предвидјети временске прилике за одређени дан или локацију, оне указују на трендове који би могли имати значајан утицај на временске обрасце у наредним мјесецима.
Према објављеним анализама, август би у великом дијелу јужне и југоисточне Европе могао бити топлији од вишегодишњег просјека. Очекује се да ће над овим подручјем доминирати поље високог ваздушног притиска, што доноси стабилније вријеме, више сунчаних периода и мање падавина.
Ипак, метеоролози упозоравају да ни такви услови не искључују могућност краткотрајних, али врло интензивних олуја које се често развијају након дугих периода високих температура.
У другој половини мјесеца прогнозни модели показују могућност промјене атмосферске циркулације. То би могло довести до продора свјежијег ваздуха са сјеверозапада Европе, уз чешће падавине и постепени пад температура у појединим дијеловима континента. Колико ће те промјене бити изражене на подручју Балкана, за сада је тешко прецизно процијенити.
Посебну пажњу метеоролога привлачи развој климатског фенома Ел Нињо, који утиче на распоред температура океана и атмосферских струјања широм свијета. Иако Европа његове посљедице обично осјећа касније него други дијелови планете, стручњаци сматрају да би током јесени и зиме могао утицати на учесталост екстремних временских појава, укључујући обилније падавине, олујне системе и израженије температурне осцилације.
Прогнозе за јесен указују на могућност изнадпросјечно топлог времена у већем дијелу Европе, док би распоред падавина могао бити врло неуједначен. Поједина подручја могла би се суочити с дуготрајним сушним периодима, док би друга могла имати обилне кише и локалне поплаве.
Метеоролози наглашавају да сезонске прогнозе представљају процјену могућих временских трендова, а не прецизну прогнозу за одређени дан. Због тога ће се очекивања у наредним седмицама додатно усклађивати с новим подацима и развојем атмосферских прилика.
Грађанима се савјетује да редовно прате званичне метеоролошке прогнозе и упозорења, посебно у периодима када се очекују високе температуре, невремена или друге потенцијално опасне временске појаве, преноси Радио Сарајево.
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