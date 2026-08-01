Аутобус запео у кањону, саобраћај отежан

Аутор:АТВ редакција
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Аутобус, који је саобраћао према Ливну, данас је запео за стијену приликом проласка кроз уски дио кањона Тијесно на магистралном путу.
Због незгоде је саобраћај био накратко отежан, а возачи су морали да сачекају док се ситуација не ријеши.
За сада нема информација да је у овом догађају било повријеђених нити колика је материјална штета.
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