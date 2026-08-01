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Аутобус запео у кањону, саобраћај отежан

Аутор:

АТВ редакција
01.08.2026 13:07

Коментари:

3
Аутобус запео у кањону, саобраћај отежан
Фото: Вибер група

Аутобус, који је саобраћао према Ливну, данас је запео за стијену приликом проласка кроз уски дио кањона Тијесно на магистралном путу.

Због незгоде је саобраћај био накратко отежан, а возачи су морали да сачекају док се ситуација не ријеши.

За сада нема информација да је у овом догађају било повријеђених нити колика је материјална штета.

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Тагови :

аутобус

Ливно

саобраћај

Кањон Тијесно

Саобраћајна незгода

Коментари (3)

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